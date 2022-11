GF Vip 7, attenzione alle date: arrivano due appuntamenti speciali

Stanno per arrivare due appuntamenti speciali con il GF Vip 7, che a causa dei mondiali del Qatar ha ridotto le dirette ad un solo appuntamento settimanale. Ecco data ed ora delle due puntate: attenzione, saranno fra pochissimo.

I mondiali del Qatar senza gli Azzurri di Roberto Mancini non stanno suscitando grandissimo interesse da parte degli italiani. Nonostante ciò, la Rai ha spiegato di aver acquistato i diritti televisivi per l’evento sportivo diverso tempo prima dell’eliminazione della nostra Nazionale nella partita contro la Macedonia Del Nord, decisa al 92′ dal gol di Trajkovski.

Alla luce di ciò, non sorprende scoprire che gli ascolti televisivi del GF Vip 7 hanno surclassato quelli delle partite del mondiale di calcio. Lunedì 21 novembre la trasmissione di Alfonso Signorini ha registrato il 23,09% di share televisivo, pari a 2.881.000 spettatori. Si tratta di un dato in flessione rispetto allo scorso anno, ma comunque superiore al 20,25% dei mondiali di calcio andati in onda durante la sessa serata del reality show.

GF Vip 7, quando saranno i due appuntamenti: le date

Dopo diverse indiscrezioni è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Mediaset. A partire dal 5 dicembre si era deciso che ci sarebbe stata una sola diretta settimanale del GF Vip 7. La scelta era stata forzata dalla rivoluzione del palinsesto a causa dei mondiali di calcio del Qatar. Sembrerebbe che Mediaset abbia però deciso di fare retromarcia molto velocemente.

Dopo l’annuncio della mono-puntata settimanale, hanno subito iniziato a rincorrersi alcune indiscrezioni. Si è infatti subito parlato di alcuni eventi speciali legati al reality show più seguito dagli italiani per recuperare lo spazio perso durante la settimana, I due appuntamenti aggiuntivi del GF Vip 7, infatti, dovrebbero andare in onda nel weekend.

Tu Si Que Vales viene accantonato? Lo smacco a Maria De Filippi

Dopo diversi giorni hanno iniziato anche a circolare informazioni più precise riguardo le date in cui dovrebbero andare in onda le due puntate speciali del GF Vip 7. Si parla del 10 e del 17 dicembre: questo significa che il programma di Alfonso Signorini dovrebbe andare in onda di sabato e competere con Ballando con le Stelle nella gara degli ascolti.

Solitamente, il rivale di Ballando con le Stelle per lo share televisivo è Tu Si Que Vales. Che cosa succederà al programma il 10 ed il 17 dicembre? Se non verrà mandato in onda per fare spazio al GF Vip 7 sarà sicuramente uno smacco per Maria De Filippi, che solitamente riesce anche a raccogliere risultati migliori di Milly Carlucci.

Ecco l’annuncio dato da Il Vicolo delle News: