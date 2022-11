Emma Marrone non riesce a trattenere le lacrime: “Sono troppo arrabbiata” – VIDEO

Emma Marrone non è riuscita a trattenere le lacrime mentre ha fatto una confessione molto personale riguardo il momento che sta attraversando. Ecco perchè la cantante ha spiegato di essere molto arrabbiata.

Il 26 novembre, nell’incantevole cornice del Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, si è svolta la seconda edizione di Luce. L’evento è stata un’occasione per interrogare alcune persone note riguardo temi come la disabilità, i diritti civili, il lavoro e la parità di genere. Una delle interviste più attese è stata quella che ha visto protagonista Emma Marrone.

La cantante ha esordito spiegando come lei viva praticamente solo delle piccole cose, mentre chi è intorno a lei si aspetta che faccia qualcosa di eclatante solo perchè famosa. Ha respinto il gossip riguardo una sua gravidanza, scherzando sul fatto che aveva solo problemi di costipazione. Ha inoltre spiegato di fare tutto lei a casa sua, compreso stirare.

Emma Marrone non trattiene le lacrime mentre ricorda il papà: “Adesso mia madre è il centro di tutto”

Emma Marrone ha rivelato di aver cambiato zona, forse riferendosi al trasloco fra un quartiere di Roma ed un altro. Al supermercato ha trovato due signore incredule che la cantante potesse fare la spesa come tutti quanti. Anche nel corteggiamento, l’ex protagonista di Amici ha voluto smentire tutti i luoghi comuni: “Un panino e sono vostra!“.

L’argomento più difficile da affrontare per Emma in questo momento è sicuramente l’amore. Ha spiegato di essere molto arrabbiata in questo momento per quello che è successo nella sua vita, riferendosi chiaramente alla morte del padre. Ha poi aggiunto: “Io so chi ero prima, quando avevo tutta una vita attorno a me. Avevo una serie di cose“.

“Oggi il fatto di essere capita o meno non è più un mio problema”

Mentre Emma Marrone ha ricordato la sua quotidianità prima della morte del padre, non è riuscita a trattenere le lacrime. Ha poi aggiunto: “Adesso è come se stessi ricominciando da capo. Adesso che lui non c’è sono un’altra persona, e lo sto scoprendo ogni giorno. Perchè la vita ti cambia all’improvviso… È come se fossi appena nata di nuovo“.

Nel 1969 la psicologia ha ufficialmente deciso di adottare la teoria sulle fasi di elaborazione del lutto di Elizabeth Kübler Ross. Ogni persona che affronta un lutto, attraversa cinque stadi: rifiuto e negazione, rabbia, patteggiamento o contrattazione, depressione, accettazione. Sembra evidente che Emma Marrone si trovi nella seconda fase.

Ecco un video-estratto dell’intervento di Emma Marrone all’evento di Luce, che lei stessa ha pubblicato sul suo canale TikTok:

Per vedere l’intervento integrale di Emma Marrone, clicca qui.