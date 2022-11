Bonus cinema, splendida novità per gli italiani: chi può usufruirne

Una grande novità è pronta a stupire il popolo italiano. Stiamo parlando del bonus cinema: chi potrà accedere all’ultimo sussidio del Governo.

Alla fine il Governo Italiano ha deciso di procedere con la campagna riservata ai bonus, introducendone anche uno per quanto riguarda gli ingressi al cinema. Non tutti però potranno avere accesso: chi ne potrà beneficiare.

Il Governo italiano è pronto a promuovere il nuovo bonus cinema. Infatti ad annunciarlo è il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Quest’ultimo ha reso noto uno stanziamento da 10 milioni di euro per riportare le persone nelle sale. Inoltre sempre il ministro ha precisato che “è una misura che ho trovato”, “lo stanziamento c’era e bisogna dare esecuzione. È una goccia nel mare per riportare le persone in sala ma dalle piccole cose cominciano le grandi”.

Inizialmente questi fondi erano stati stanziati dal precedente Ministro Franceschini nel decreto del 17 maggio 2022, convertito poi in legge il 15 luglio, per un totale di 10 milioni di euro. Per ottenere lo sconto sul biglietto occorrerà essere in possesso dello Spid e si potrà ricevere una riduzione tra i 3 e i 4 euro. Quindi l’ultimo sussidio promosso dall’attuale Ministro della Cultura permetterà di ricevere uno sconto sul prezzo del biglietto. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Bonus Cinema, stanziati 10 milioni: tutte le info

Come abbiamo ampiamente anticipato, il bonus cinema permetterà di ottenere uno sconto sul prezzo del biglietto applicato direttamente al botteghino della sala cinematografica, in modo da potersi godere la visione di un film a un prezzo vantaggioso. Così facendo il costo del biglietto sarà di 4 euro a spettatore. Potranno accedere a questo sconto tutti coloro che sono in possesso di uno Spid. A spiegare tutti i dettagli riguardanti il nuovo sussidio ci ha pensato proprio il ministro della cultura.

Infatti coloro che sono in possesso di uno Spid potranno fruire dell’agevolazione generando un coupon, di durata limitata, sotto forma di Qr Code. Questo coupon successivamente dovrà essere presentato al botteghino per beneficiare dello sconto. Ad oggi tutte le sale cinematografiche sono dotate delle tecnologie necessarie per gestire un meccanismo così strutturato. Quindi per ciascun tagliando staccato nell’arco temporale di tre mesi, a un prezzo non superiore a un determinato importo, che oscilla tra i 6 e i 7 euro, lo Stato riconosce un contributo all’esercente pari a 3 euro. Si arriverà quindi ad un prezzo finale di 4 euro.