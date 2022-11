Antonella Fiordelisi demolita da un ex, l’accusa è pesantissima. L’aria al GF Vip 7 è pesante, ma nulla in confronto a quello che c’è fuori

Solo il tempo ci dirà se Antonella Fiordelisi sta esagerando con le sue piazzate all’internop della casa del GF Vip 7 oppure se sarà premiata dal pubblico. Ma già sappiamo che anche fuori dal reality la aspettano confronti importanti.

Perché come aveva fatto già nei giorni scorsi, il suo ultimo ex Gianluca Benincasa è tornatoi a puntare il dito contro l’influencer campana. Anzi, in realtà ce l’ha con la sua famiglia e in particolare il padre che continua a condizioanre ogni sua scelta mettendosi sempre in mezzo.

In una serie di storie su Instagram, l’imprenditore ha fatto capire che Stefano Fiordelisi avrebbe cancellato ogmni traccia dalla vita della sua ex: “Ennesima provocazione. Togliermi il segui con il profilo di lei gestito dal papy staff (senza il suo permesso). Mi soffermerei sempre a pensare… Ma questa ossessione?”, ha scritto

E nella postilla ancora una volta ha criticato le scelte della famiglia di Antonella che condiziona tutte le scelte della sua vita: “Credo che questo ennesimo gesto sia la conferma di un maniacale controllo della sua persona”.

Antonella Fiordelisi demolita da un ex, l’accusa è pesantissima: cosa c’è sotto?

Le parole di Gianluca ricalcano le stesse accuse che solo qualche tempo fa anche Francesco Chiofalo, altro storico ex della Fiordelisi, aveva ricvolto al padre. Anche in quel caso sarebbero state le pressioni dei genitori a mettere fine alla loro storia e l’ex protagon ista di Temptation Island non lo aveva accettato.

“Controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva ‘Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?’. Così feci gli screen di quelle chat e le mandai sul mio telefono. Le consigliava su quale famoso concentrarsi”.

Alla fine però il pubblico si chiede se ci sarà un ritorno di fiamma tra Antonella e Giancluca. Lui a ‘Novella 2000’ ha spiegato che “Antonella ha mentito sul fatto di non essere più innamorata di me, ma ha detto la verità sul fatto che adesso sta bene con Edoardo, per il motivo che ho detto prima. Questa è solo una parentesi televisiva. Conosco molto bene Antonella e so quello che sto dicendo”.