WhatsApp, c’è un trucco per leggere i messaggi eliminati: come fare

Adesso su WhatsApp è possibile leggere i messaggi eliminati. Andiamo a vedere come applicare il trucco sui device Android ed iOS.

Non finiscono mai i trucchi presenti su WhatsApp. Infatti l’ultimo di questi permette di leggere tutti i messaggi che sono stati eliminati. Esistono due diversi metodi per Android e iOS: scopriamo quali sono.

Sono tantissimi gli utenti che non hanno apprezzato un vecchio aggiornamento di WhatsApp, ossia quello dei messaggi eliminati ‘per tutti‘. Infatti questa funzione permette di eliminare un testo inviato non solo nella propria chat, ma anche in quella del nostro interlocutore. Una scelta che ha portato l’utenza a scoprire diversi trucchi sul come evitare di perdersi i messaggi. Andiamo quindi a vedere come applicare il trucco.

Per poter mettere in pratica questo nuovo escamotage c’è bisogno di tre applicazioni esterne: WhatsRemoved, Nova Launcher e NotificationHistory. Queste due applicazioni riusciranno a registrare in tempo reale tutte le nostre notifiche, anche quando non siamo all’interno di WhatsApp. Così nel caso che un utente decidesse di eliminare un messaggio, a noi apparirà invisibile all’interno di queste due app. Inoltre le tre applicazioni sono gratuite e disponibili solamente per Play Store, mentre per tutti i device iOS c’è un altro metodo per recuperare i messaggi eliminati.

WhatsApp come recuperare i messaggi da iOS: l’unico metodo

Ma per tutti i dispositivi Apple, e che quindi utilizzano il sistema operativo iOS, recuperare i messaggi eliminati è leggermente più difficile. Infatti ci sarà bisogno di ricorrere ad un altro metodo. Sarà necessario scaricare il software Dr Fone. Questo infatti è un ptrogramma di data recovery che ovvia a questo problema. Per recuperare i messaggi quindi basterà nstallare il programma, collegare il device al PC e dare le autorizzazioni richieste.

Una volta installato il programma si aprirà una finestra intitolata ‘Messaggi e allegati di WhatsApp‘. Questa servirà proprio per recuperare i messaggi attraverso la scansione dei file da recuperare. Grazie a questa funzione sarà possibile recuperare anche messaggi, foto, video o anche i messaggi vocali che abbiamo eliminato. Successivamente basterà cliccare prima su ‘Ripristina‘ e poi su ‘Ripristina dispositivo‘. Così facendo i messaggi riappariranno magicamente sullo schermo del vostro smartphone.