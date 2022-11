Meteo, rischio fenomeni alluvionali: l’allerta per la prossima settimana 

La situazione meteo italiana rischia di peggiorare nelle prossime ore, con il rischio alluvioni più concreto: cosa sta succedendo.

Non si ferma il peggioramento meteo sulla penisola italiana, con delle alluvioni che potrebbero colpire diverse zone del paese: tutte le previsioni per la prossima settimana.

L’Italia è pronta a catapultarsi nella stagione invernale. Infatti avremo ancora allarme maltempo nel corso della prossima settimana. Viste le particolari condizioni sinottiche che si verranno a creare, alcune zone rischiano fenomeni alluvionali e di conseguenza seri problemi idrogeologici a causa di precipitazioni che si annunciano torrenziali e reiterate.

Questi problemi potrebbero verificarsi già nel corso di Lunedì 28 novembre, a causa di una poderosa discesa depressionaria dal Nord Europa. Questa verrà sospinta da masse d’aria di origine artico-marittima, che provocheranno un vero e proprio ciclone Mediterraneo in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragio e accompagnate da violente raffiche di vento.

La perturbazione arrivata venerdì sulla penisola darà il via ad una nuova ciclogenesi mediterranea che porterà condizioni di maltempo su alcune regioni. Nel corso di questo sabato a rimanere maggiormente coinvolte in questa situazione saranno le regioni di Sicilia, Campania, Calabria, Basilicata. Qui infatti avremo fenomeni che potranno assumere un carattere temporalesco. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta succedendo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo sin dalle prime ore del mattino un cielo in prevalenza poco nuvoloso, fatta eccezione per il basso Veneto e l’ Emilia Romagna , dove potrebbero esserci alcuni piovaschi. Temperature stabili, con massime che andranno dai 12 ai 15 gradi .

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione molto nuvolosa al mattino. Infatti ci saranno piogge diffuse su adriatiche e basso Lazio . Inoltre tornerà la neve sull’Appennino dai 1300 metri, con schiarite sulle regioni tirreniche. Le temperature saranno in calo con massime che andranno dai 10 ai 16 gradi .

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo cielo molto nuvoloso con diffuse piogge al mattino. Queste precipitazioni a tratto saranno intense tanto da assumere un carattere temporalesco. In serata avremo delle schiarite in Sardegna. Le temperature risulteranno in calo con massime che oscilleranno dai 12 ai 19 gradi.