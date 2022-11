Luca Argentero sofferente, parla la moglie: “Sono preoccupata”

Luca Argentero sarebbe sofferente a causa di un problema che sarebbe emerso durante le registrazioni di un programma Tv. Ecco cosa sarebbe successo e perchè la moglie ha confidato di essere preoccupata per la sua salute.

Recentemente, Luca Argentero e la moglie Cristina Marino sono stati ospiti a Che tempo che fa. In quell’occasione, come già successo in passato, è emersa la gelosia del protagonista di Doc – Nelle tue mani. Non appena arrivato nello studio da Fabio Fazio, infatti, ha subito fatto un’osservazione sulla scaletta della puntata.

L’attore si è dunque chiesto come mai ci fosse dopo di loro Stefano De Martino. Sembrerebbe proprio che la moglie di Luca Argentero abbia un debole per lui, ed in passato gli avrebbe anche messo numerosi “mi piace” sotto alle sue foto di Instagram. Allo stesso tempo, sembrerebbe che Cristina Marino non accetti che lui faccia altrettanto.

Luca Argentero sofferente, la probabile spiegazione

Luca Argentero e la moglie sembrano proprio una coppia affiatata. Dopo la nascita di Nina Speranza a maggio 2020, Cristina Marino sta portando a termine la sua seconda gravidanza. Prima di rimanere nuovamente incinta, l’attrice ed il marito hanno deciso di partecipare insieme come coppia di concorrenti a Celebrity Hunted.

Il programma, distribuito sulla piattaforma Amazon Prime Video, è già stato completamente registrato. È dunque emerso un delicato retroscena, che riguarda un incidente che avrebbe avuto Luca. Non sarebbe caduto, ma forse a causa della pesantezza dello zaino gli è uscita fuori un’ernia. Si tratta di un problema che aveva già avuto in passato.

“Sono preoccupata”: i retroscena dell’esperienza con Amazon Prime

Cristina Marino ha spiegato a DiPiùTv che il marito si è preso subito cura del suo problema. Anche adesso che entrambi sono tornati a casa, ha notato che comunque che a Luca Argentero non è completamente passato il dolore alla schiena. Ha dunque ammesso che questo la preoccupa molto: l’attore non dovrebbe comunque aver problemi con il lavoro.

Cristina ha spiegato che il marito ha assecondato il suo desiderio di essere molto competitiva durante l’esperienza a Celebrity Hunted, cercando di dare anche lui il massimo. Anche per questo motivo, è tornato a casa con un paio di chili in meno. Sembrerebbe che, durante il percorso, la coppia sia stata sorpresa a litigare in un paio di occasioni.

Ecco alcune foto di Luca Argentero e Cristina Marino ospiti a Che tempo che fa: