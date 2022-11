“Ci sposiamo”, festa ad Uomini e Donne: la coppia fa il grande passo

Una nuova coppia di Uomini e Donne convola gioiosamente a nozze: una notizia inaspettata accolta con grande clamore

Buone notizie nel parterre del dating show di Canale 5 dove una coppia ha deciso di convolare a nozze a seguito dell’esperienza in TV. Maria De Filippi ha fatto da Cupido ad un altro amore che si corona con il matrimonio.

Non è stato facile per loro arrivare a questo sì, ma si sono promessi che non appena la malattia avrebbe lasciato le loro vite, non ci avrebbero pensato su due volte. È questo il destino di Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta che si sposeranno il 7 dicembre in un antico borgo di Sutri, in provincia di Verona. Non molto tempo dopo aver lasciato il dating show, la dama ha scoperto di avere un tumore al seno: “La paura c’è, ma guai a lasciarsi andare. Non sono malata ne voglio essere trattata tale, ho solo un problema fisico e non sprecherò le mie energie stando a letto a domandarmi perché. Non si deve mai smettere di lottare , mai smettere di credere in sé stessi e perdere la voglia di vivere. Mai”.

I due, insieme, hanno affrontato periodi molto particolari e proprio al termine di questi hanno deciso di convolare a nozze non appena avrebbero trovato un po’ di serenità congiunta. Serenità che sembra essere arrivata, problemi che sembrano aver lasciato la coppia e che finalmente lasciano spazio ad un bell’evento.

Luisa Monti e Salvio Calabretta finalmente convolano a nozze: gli invitati

VaUomini e Donne, Luisa Monti e Salvio Carretta sono pronti al matrimonio (foto Instagram)La data c’è, la location altrettanto, e gli invitati? Luisa Monti e Salvio Calabretta hanno fatto una precisa scelta nella lista stilata e, ovviamente, non possono mancare vecchi compagni d’avventura di Uomini e Donne, tra questi infatti sono stati invitati Roberta Di Padua, Barbara De Santi e Valentina Autiero.

Chi invece non presenzierà alla celebrazione delle nozze della coppia sono i genitori di Luisa, nonché la sua amica oncologica Alessandra che avrebbe dovuto farle da damigella. Ad ogni modo, la coppia non ha lasciato nulla al caso e studiato tutta la festa nei minimi dettagli, proprio come hanno sognato.