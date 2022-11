“Ti devi vergognare”, caos sul web: ex Uomini e Donnee si scaglia contro una promessa del calcio italiano

Quanto sta accadendo sul web in queste ore è frutto di un’estate all’insegna del caos: adesso l’ex protagonista di Uomini e Donne non ne può più

Una vera e propria battaglia social che si è abbattuta sul web in poche ore: la giovane promessa del calcio italiano non le manda a dire alla sua ex che l’ha accusato si averla abbandonata con sua figlia. Qual è la verità?

Un’estate molto calda quella di Ginevra Lambruschi e Mirko Antonucci che si sono lasciati, o per meglio dire, la giovane promessa del calcio italiano ha lasciato la sua fidanzata ad un passo dalle nozze, con un neonato in grembo. Quel neonato oggi è la bellissima Sophie che sarebbe al centro delle dispute dei due genitori, con la mamma che accusa il papà di averla abbandonata con sua figlia. Mirko Antonucci ha tenuto il massimo silenzio per settimane intere, fino a quando meno di 24 ore fa ha deciso di diramare un proprio comunicato su Instagram.

Il numero 10 del Cittadella è stato molto sincero con i suoi fan e non le ha mandate a dire all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Fino ad ora non ho mai detto nulla del mio rapporto con Ginevra Lambruschi e del perché il matrimonio è saltato. E nulla dirò per il rispetto che porto alla mamma di mia figlia. Ho taciuto, ho aspettato senza dire nulla anche prendendo insulti continui a seguito di alcuni post di Ginevra che ha lasciato sempre intendere una sua verità molto lontana dai reali fatti e dalla decisione presa. L’amore che provo per Sophie è più grande anche del consenso che si può avere sui social dove ognuno scrive quello che pensa sia la verità”.

Mirko Antonucci risponde a Ginevra Lambruschi, lei tuona: “Ti devi vergognare”

Su Instagram, Mirko Antonucci ha voluto far arrivare un messaggio forte e chiaro a Ginevra Lambruschi ed ha poi concluso: “Il mio lavoro mi porta lontano ma appena ho potuto sono corso da Sophie, ho chiesto tante volte di poterla avere per periodi più lunghi, ma non mi è stato concesso se non per pochissimi gironi e sempre a condizioni dettate da Ginevra, è chiaro che io e Ginevra non stiamo più insieme mi sono preso tutte le responsabilità di questa decisione. Ma adesso basta davvero cercare di diffamarmi senza alcun motivo, continuando ad insinuare cose che non sono vere. Ginevra dovrà prendersi la responsabilità di quello che scrive la vita reale è molto diversa da quella che si mostra sui post e le persone anche”.

Di tutta risposta, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha voluto sapere alcunché ed ha ricondiviso il suo post commentando: “Ti devi vergognare”.