Bufera si abbatte sul GF Vip 7: Luca Salatino nel panico, Soraya ha un altro?

Il buon Luca Salatino che piange per la sua amata Soraya al GF Vip 7 come reagirà sapendo che è stata vista con un altro?

La bomba scagliata sul web è veramente molto pesante e tutto parte, come spesso accade, da una segnalazione fatta a Deianira Marzano. Un utente le svela quanto ha visto con i suoi stessi occhi, cosa c’è di vero?

Da quando Luca Salatino è entrato al GF Vip 7, non fa altro che piangere per la sua amata Soraya, tant’è vero che in una delle prime puntate -in occasione del disguido con Elenoire Ferruzzi- la fidanzata del tronista è arrivata nel reality show a salutare il suo amato. Col tempo, lo chef della casa di Cinecittà non ha mai nascosto la mancanza che sente della sua amata, ma da fuori sarà lo stesso?

A Deianira Marzano è arrivata una segnalazione forte e chiara da parte di un utente: “Ieri Soraya è entrata in un bar (non faccio nomi, mi conoscono) dove mi trovavo ed ha acquistato un pacchetto di gomme, l’ho seguita con lo sguardo fuori ed in auto c’era un ragazzo! Molto figo, devo dire. Sono stati qualche minuto in auto e poi sono andati via”.

Soraya e Luca Salatino, cosa c’è di vero?

Come spesso accade in mancanza di prove evidenti, in questo caso foto o video, Deianira Marzano ha mostrato un certo scetticismo nei confronti di quanto le è stato riportato: “Mettetevi nei miei panni. Senza prove io non posso dare per certe le notizie e poi vedendo lei mi sembra davvero strano”. Successivamente la gossippara pubblica uno screenshot della storia di Soraya cui è stata inviata la segnalazione e alla quale risponde: “Ho visto, str***te”.

Deianira ha giustamente osservato: “Soraya risponde così ad una follower. Comunque al di là che non ci sono prove ed è chiaro a tutti, di certo non lo abbiamo detto noi questo, quindi calma. Detto ciò, non ho mai visto nessuno dire: ‘Ah sì, è vero. Stavo tradendo il mio fidanzato’. E comunque potrebbe semplicemente dire ero con un amico e mettere a tacere invece di alimentare stando zitta”.