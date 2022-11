Ballando Con Le Stelle, altra tegola: Milly Carlucci costretta allo stop

Ballando Con Le Stelle sta vivendo un periodo un po’ caotico a causa dei Mondiali in Qatar e Milly Carlucci è costretta a metterci una pezza

I Mondiali in Qatar 2022 hanno fatto avere una vera e propria rivoluzione ai palinsesti Rai come era di facile immaginazione dopo averne acquisito i diritti in toto. Ad avere la peggio è il dance show di Rai Uno.

Com’è noto, questa sera Ballando Con Le Stelle subirà uno slittamento iniziando alle 22:05 circa, tempi di recupero esorbitanti permettendo. A rubare del tempo a Milly Carlucci ci sarà la partita dei gironi dei Mondiali in Qatar 2022 tra Argentina e Messico che dirà molto sul destino di questa competizione sportiva. Tuttavia, ad essere penalizzato è il dance show che, per la sua ottava puntata, vedrà come ballerino per una notte Marcel Jacobs.

La competizione sportiva mondiale ha cambiato radicalmente i palinsesti Rai, annullando diversi programmi in palinsesto o cambiando i consueti orari, pertanto c’è dovuta essere una rimodulazione anche da parte degli addetti ai lavori che hanno cambiato l’operato in corso d’opera.

Ballando Con Le Stelle salta una serata: spostata la data della semifinale

Il prossimo weekend, nello specifico la serata di sabato 3 dicembre, Rai Uno avrebbe dovuto ospitare la nona puntata di Ballando con Le Stelle, nonché la semifinale del dance show di Milly Carlucci. Secondo quanto riportato da TV Sorrisi e Canzoni, invece, ci sarà un cambio di programma: Milly Carlucci ed i suoi si trasferiranno nella prima serata di venerdì 2 dicembre che, fino a questo momento, era stata occupata dal collega Carlo Conti con Tale e Quale Show.

Un’altra novità riguarda l’orario. Nonostante il cambio di programma al venerdì sera, infatti, Ballando Con Le Stelle verrà comunque trasmesso dalle 22:00 circa, a seguito della partita Camerun-Brasile. A seguito di questo appuntamento, il dance show tornerà nuovamente sabato 17 dicembre con la decima puntata che non sarà l’ultima, perché ci sarà un undicesimo appuntamento, venerdì 23 dicembre, 2 giorni prima di Natale, in cui verrà decretata la coppia vincitrice.