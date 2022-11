Uomini e Donne, Gianni Sperti demolisce due protagonisti: “Avete preso in giro tutti”. Clamloroso sfogo dell’opinionista durante la puntata

Ormai non ci sono dubbi, è sempre il Trono Over a tirare su gli ascolti di Uomini e Donne, perché i rimescolamenti delle coppie intrigano più di quelli del Trono Classico. Ma quello che è successo nella puntata di oggi ha fatto infuriare Gianni Sperti.

Lo storico opinionista del dating show di Maria Di Filippi in questi anni ne ha viste moltissime e non si stupisce più di nulla. Ma proprio per questo indossa i panni del pubblico ed esprime spesso i suoi dubbi su quello che non lo convince.

Come le strane manovre di due concorrenti che ormai sono diventati volti noti in studio, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Perché l’uscita improvvisa dal programma di Ida Platano e Alessandro, che hanno deciso di frequentarsi lontano dalle telecamere ha messo nervosismo soprattutto a Riccardo, che con la parrucchiera in passato ha avuto una lunga storia.

Uomini e Donne, Gianni Sperti in puntata demolisce due protagonisti: accuse pesanti

Ecco perché ora cerca di prendersi tutta la vetrina e sfrutta una vecchia fiamma. Ma il gioco non piace e non convince nessuno. Quando si è seduto al centro dello studio, il Cavaliere pugliese ha ammesso che nonostante fosse uscito con Gloria, gli sarebbe piaciuto farlo con Roberta.

Lei ha subito ribattuto che è meglio non sentirsi fra di loro visto che non si frequentano più anche se è rimasta l’amicizia. Ma nessuno crede che siano in buona fede, perché troppo hanno seminato in passato per non far venire dubbi.

Così Gianni Sperti di è infuriato: “Ma che senso ha un’uscita tra voi due? Ormai siete una coppia compromessa, avete preso in giro tutti. Questa è un’uscita concordata per avere visibilità. In fondo è la terza volta che vi frequentate. Ma frequentatevi fuori! Roberta, tu eri innamorata pazza di Alessandro”.

Anche Tina Cipollari è convinta che il loro sia solo un giochetto infantile e la De Filippi gioca il carico. Perché Riccardo e Gloria hanno dormito insieme, anche se poi fulmina Tina che vuole sapere se ci sia stato altro fra di loro.

E non è tutto, perché Guarnieri ha anche lasciato il suo cellulare ad un’altra Dama, Elena. Ecco perché secondo Gianni è solo un uomo superficiale e poco convincente. Soprattutto quando continua a dire di voler frequentare sia Gloria che Roberta. E a quel punto è Gloria che si alza e se ne va. Almeno fino alla prossima registrazione, perché tanto ancora deve succedere.