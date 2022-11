Un posto al sole, lo si è saputo per caso: chi è il nuovo attore pronto ad entrare nel cast – FOTO

Un dettaglio ha confermato per caso l’ingresso del nuovo attore nella soap opera di Rai 3: ecco chi sarà il nuovo attore che è pronto ad entrare a far parte del cast di Un posto al sole entro la fine dell’anno.

La puntata del 24 novembre di Un posto al sole ha visto protagonista il dolore di Niko Poggi. Nonostante l’appoggio familiare, sembra proprio non riuscire a superare il dolore per la morte del suo amore. La cerimonia in ricordo di Susanna lo getterà ancora di più in uno stato di profonda tristezza. Alice, nel frattempo, scoprirà di avere un nuovo interesse.

Sembrerebbe che un nuovo dramma stia per scombussolare tutte le trame di Un posto al sole. Un giocattolo difettoso metterà in serio pericolo non solo Federico Palladini, che avrà un incidente. Un tema sicuramente attuale in vista del Natale: il 23 novembre l’Ansa ha infatti riferito un importante sequestro di ben 58 tipi di giocattoli diversi a Terni.

UPAS, quando entrerà in scena il nuovo personaggio

Per sapere se un giocattolo è conforme, bisogna sempre controllare che vi siano le indicazioni del produttore o importatore circa materiali che possono arrecare danni all’uomo o all’ambiente. Devono inoltre esserci le istruzioni, prescrizioni e destinazioni d’uso, oltre al marchio CE. Evidentemente, Alberto e Clara non controlleranno questi dettagli.

Non solo Federico Palladini, ma anche il piccolo Federico sarà purtroppo in pericolo a causa di un giocattolo. Dovrebbe essere proprio questo il momento in cui il nuovo attore dovrebbe fare il suo ingresso a Un posto al sole. Nonostante si sia cercato di mantenere il massimo riserbo, la notizia sarebbe trapelata tramite l’agenzia dell’attore e ballerino.

Un posto al sole, chi è il nuovo attore che entrerà a breve nel cast?

Guardando infatti il curriculum di Gabriele Rossi su C.D.A. Studio di Nardo S.r.l., si può leggere che nel 2022 l’attore comparirà in Un posto al sole. Sarà dunque lui il nuovo personaggio dell’amatissima soap opera di Rai 3. Il pubblico già lo conosce per i suoi ruoli in Don Matteo, Un passo dal cielo, Tutti pazzi per amore, L’onore ed il rispetto.

Proprio in quest’ultima fiction conobbe Gabriel Garko, con cui ebbe una relazione durante le riprese. Dopo circa dieci anni scoppiò l’amore, a cui seguì la dolorosa separazione a causa di divergenze caratteriali. Secondo Chi l’attore avrebbe avuto una relazione sentimentale anche con Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor nel 2017.

Dalle pagine di Instagram di Maurizio Aiello, l’attore che impersona Federico Palladini in Un posto al sole, viene lanciata una particolare offerta per il Black Friday: “Due avvocati al prezzo di uno! Chi li vuole?“.