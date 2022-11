Bomba alla Royal Family, spunta un tradimento: Harry e Meghan divorziano?

Un vero e proprio scandalo si è abbattuto sulla Royal Family, i coniugi così complici, Harry e Meghan sono macchiati di un tradimento?

Questa è una storia di alta infedeltà: l’indiscrezione su quanto si sta abbattendo a Buckingham Palace è davvero assurdo. I duchi del Sussex non sono così vicini come si pensava, tra di loro c’è un terzo incomodo.

Due Supereroi alla portata del prossimo, i due ribelli della famiglia, quelli che abbandonano tutto e portano i loro piccoli a vivere lontano dalla Royal Family per dargli una propria libertà ed autonomia, poi il blackout dovuto ad un terzo incomodo nella coppia. Fin qui, Harry e Meghan hanno sempre fatto tutto in nome dell’amore reciproco, ma cos’è successo a quella forza che tanto li univa?

Tutto parte da un’indiscrezione lanciata dal settimanale InTouch che parla di un divorzio imminente per i duchi del Sussex. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno se si pensa al periodo florido che la coppia stava vivendo insieme portando avanti iniziative e progetti in barba alle regole della rigidissima Famiglia Reale. Ancora una volta si abbatte lo scandalo a Buckingham Palace, ma questa volta i protagonisti sono proprio loro.

Royal Family, Meghan ha tradito Harry? L’indiscrezione ‘made in Britain’

Tutto arriva da una soffiata di una fonte anonima che al giornale InTouch ha raccontato come il Principe Harry sarebbe stato chiamato dalla scuola del figlio Archie perché Meghan non si sarebbe presentata per andarlo a prendere all’uscita. A quanto pare dunque Harry si sarebbe precipitato in soccorso di suo figlio e con sé avrebbe portato anche la piccola Lilibeth. Dov’era Meghan, allora? Sembrerebbe che il duca abbia scoperto che Meghan Markle avrebbe disertato l’impegno perché impegnata con la sua guardia del corpo.

A seguito di quanto scoperto, Harry non ha esitato un attimo ad affrontare sua moglie e la guardia del corpo in maniera piuttosto furiosa, sembrerebbe addirittura che c’è chi ha delle foto nella famosa villa di Montecito, in California, che ritrae la lite avvenuta. Nonostante la notizia sia impazzata tra Gran Bretagna e Stati Uniti è d’obbligo ricordare che sono soltanto voci di corridoio, al momento, in attesa di capire se arriverà un comunicato dai due protagonisti della vicenda.