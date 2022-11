“Prendo il posto di Raffaella Carrà”: brividi per tutti, sta per succedere

Possiamo considerarla l’eredità che Raffaella Carrà ha lasciato al suo pubblico e anche alla Rai. Perché prima che gli esami confermassero il cancro ai polmoni fatale per la conduttrice tv più amata dagli italiani, ci aveva regalato un’ultima perla.

Le dieci puntate, per due stagioni complessive, di A raccontare comincia tu, il talk show itinerante nel quale lei faceva la padrona di casa andando però in giro con i personaggi intervistati. Fiorello e Maria De Filippi (in assoluto le due puntate più viste), Renato Zero e Loretta Goggi, ma Sophia Loren e Luciana Littizzetto che è stata la sua ultima intervista.

Così abbiamo scoperto un lato diverso delle sue mille sfaccettature, per un programma che su Rai 3 è stato uno dei più apprezzati in quelle due stagioni televisive. Talmente apprezzato che adesso è pronto per tornare, con un altro titolo e un altro conduttore, strettamente legato a Raffaella.

Si chiamerà Mi casa es tu casa, con Cristiano Malgioglio a fare da grande cerimoniere. Non è una novità, perché era già stato presentato a luglio in occasione dei palinsesti Rai. Da allora però qualcosa è anche cambiato e lo ha confermato pocl tempo fa TvBlog. Il programma partirà nel febbraio 2023, ma soprattutto è stato spostato su Rai 2, per risollevare ascolti che finora sono stati deludenti.

“Prendo il posto di Raffaella Carrà”: Cristiano Malgioglio svela qualche segreto e si emoziona

Ma come vive questa attesa lo stesso Cristiano Malgioglio? L’ha confessato ospite di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri a Facciamo finta che, il programma che conducono in coppia su Radio R101.

A gennaio il cantante, paroliere e volto tv sarà impegnato come giudice a Tali e Quali Show. “E poi comincerà questo programma mio per il quale sono molto emozionato, il programma che aveva fatto Raffaella Carrà, Mi Casa es Tu Casa. Prendo il posto di Raffaella ma in modo diverso, con un target molto diverso”.

Per lui c’è l’emozione di avere finalmente un programma tutto suo, ma anche la consapevolezza di non stravolgere quello che piace al pubblico: “Voglio solo portare grande gioia, grande divertimento. Raffaella ha avuto ospiti meravigliosi. Casa mia invece è aperta, può arrivare chiunque. Ci sarà un Malgioglio particolare”.

Qualche anticipazione sugli ospiti? Una star del pop mondiale come Anastacia, Sam Ryder che a Torino ha vinto l’Eurovision Song Contest. Ma anche la cantante preferita di Pedro Almodovar, Luz Casal. Il suo sogno però è avere Maurizio Costanzo.