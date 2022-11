Monete rare, queste valgono fino a 2.000 euro: controllatele tutte

Non tutte le monete che passano tra le nostre mani hanno lo stesso valore che leggiamo: queste possono valere fino a 2.000 euro

C’è chi lo fa per passione, chi per scrupolo e chi aspettando un colpo di fortuna, fermo restando che controllare gli spicci nel nostro portafoglio non ci porta via troppo tempo, ma potrebbe portarci tanto denaro.

Non è tutto ora ciò che luccica, perché a volte è molto di più. Quante monete sono passate per i nostri portafogli senza conoscerne il vero valore? È il caso di molti pezzi che sono stati tra le nostre mani senza conoscerne il vero prezzo che è molto diverso da quello che leggiamo in effetti. I collezionisti ne sanno qualcosa e rivenderne proprio agli appassionati è la strada più semplice per poter mettere qualcosa in tasca.

È curioso sapere che nel 2020 c’è stato un vertiginoso aumento di appassionati numismatica, ma è ancora difficile per molti riuscire a distinguere il vero valore delle monete che ci passano tra le mani. Ecco quindi una lista.

Monete rare, queste vi faranno guadagnare tantissimo

Gli amanti della numismatica non disprezzano le banconote e ci sono alcune di esse che valgono cifre veramente da sogno. Le più costose al mondo sembrerebbero essere le prime 100 banconote australiane che arrivano fino ad un valore di 185.000 euro a seconda dello stato di usura e tutta una serie di piccoli cavilli che notano gli appassionati.

Tornando alle monete, invece, per quanto riguarda quelle quanto più vicine al nostro euro e quindi facilmente reperibili nelle nostre tasche ci sono delle 10 lire dell’anno 1954 che, in condizioni ottimali, raggiungono un valore di 1.490 euro. Come se non bastasse, cifre altrettanto alte le raggiungono le monete da 2 euro, nello specifico quelle del Principato di Monaco del 2007 dedicate a Grace Kelly di cui ne esistono soltanto 2.000 esemplari al mondo. Per una sola di quelle monete, sembrerebbe esserci un mercato di 2.000 euro.

Attenzione quando usate le monete del vostro portafoglio, è sempre meglio prima dare uno sguardo per controllare se il valore è quello reale.