Iliad punta tutto sulla linea mobile: in regalo anche una sorpresa per casa!

Iliad ha questa irrefrenabile voglia di abbattere la concorrenza e lo fa proponendo offerte stratosferiche sul mercato

La compagnia telefonica quasi neonata sta creando il panico attorno a sé: le vecchie aziende come Vodafone, TIM, WindTre, a stento riescono a stare al passo ed è innegabile la perdita di clienti proprio a causa sua.

Iliad non ha intenzione di lasciare clienti alla concorrenza e non fa altro che proporre importantissime offerte giorno dopo giorno, ancor più in questo mese dedicato al Black Friday. Dal sito della compagnia telefonica, è possibile accedere ad un’offerta che costa 9,99 euro al mese per sempre -senza variazioni improvvise di prezzo- che comprende 120GB di traffico dati al mese, da poter utilizzare anche con navigazione in 5G -qualora il dispositivo fosse compatibile- oltre a SMS e minuti illimitati da poter utilizzare verso un qualsiasi operatore telefonico, mobile o fisso che sia.

Ciò che è vantaggioso di Iliad è soprattutto la promessa da contratto che il prezzo non varierà mai. Con altre compagnie telefoniche, spesso ci si ritrova l’aumento una tantum di 1-2 euro che sul costo annuale influiscono inevitabilmente, per questa compagnia telefonica questo tipo di soluzione non esiste affatto.

Iliad, con i 120 GB di dati anche la fibra QUASI gratis

Iliad non ha affatto intenzione di far spazio ai diretti competitor sul mercato e propone le più impensabili offerte a prezzi stracciati. Basti pensare che solo da poco, ha introdotto anche la Iliad Box ad un prezzo davvero conveniente per entrare nelle case di tutti gli italiani non solo con i dati mobili, ma anche con il wifi di casa.

Un prezzo al di sotto di tutti i vari competitor, ancor più se si è già clienti per la linea mobile: il gestore offre la fibra al prezzo di 19,99 euro al mese se già clienti, altrimenti 23,99 euro che è comunque un prezzo onesto considerando l’attuale mercato. All’interno dell’offerta, infatti, sono inclusi tutti i contenuti senza limiti ed una velocità parti ai 5 gigabit. Prima di attivarla, inoltre, sarà possibile consultare il sito e capire se effettivamente la fibra arriva alla propria abitazione.