I Fatti Vostri, quando tornerà in Tv: perchè Salvo Sottile e Anna Falchi non rimarranno soli

I Fatti Vostri è andato incontro ad una sospensione: ecco quando tornerà in televisione e perchè Salvo Sottile ed Anna Falchi non rimarranno soli.

A metà novembre I Fatti Vostri non era andato in onda per due giorni consecutivi, lasciando disorientato il loro pubblico. Non tutti avevano infatti compreso che due puntate del programma non sarebbero andate in onda a causa di uno sciopero sindacale. Adesso, di nuovo, Salvo Sottile ed Anna Falchi sono andati in contro ad una nuova sospensione.

A causa dei mondiali di calcio del Qatar, la trasmissione di Rai 2 si troverà a saltare ben tre appuntamenti. Tutto il palinsesto Tv è stato completamente rivoluzionato per poter permettere la trasmissione in diretta delle partite di calcio. Ad esempio, la messa in onda del finale di Mina Settembre è stato anticipata ed il 20 novembre Amici è iniziato dopo.

I Fatti Vostri, quando sarà sospeso: data e orario

Per gli italiani è stata davvero una batosta l’eliminazione dai mondiali di calcio del Quatar a causa della sconfitta con la Macedonia. Roberto Mancini ha ricordato come abbiano pesato gli episodi sul risultato finale. Un rilancio da cinquanta metri al 92′ ha deciso le sorti degli Azzurri, che secondo il tecnico dovevano essere ammessi in quanto vincitori dell’Europeo.

Durante i mondiali del Qatar I Fatti Vostri non sarà in onda il 24 ed il 25 novembre. Questo perchè giovedì 24 è andata in onda la partita del girone G, Svizzera-Cameroon, che è iniziata proprio alle 10:45. Venerdì 25, invece al posto di Salvo Sottile ed Anna Falchi gli spettatori potranno vedere l’incontro del girone B fra Galles ed Iran.

Quando tornerà in onda I Fatti Vostri? Tutti i dettagli

Anche lunedì 28 novembre, a partire dalle ore 11:00, andrà in onda la gara della coppa del mondo fra Cameroon e Serbia. La sospensione de I Fatti Vostri non durerà però a lungo: il programma, infatti, dopo le tre partite, tornerà ad essere trasmesso da Rai 2. L’appuntamento con il pubblico è dunque fissato per il giorno martedì 29 novembre.

I Fatti Vostri tornerà in onda quando sarà finito il notiziario sportivo, quindi alle 11:10 circa. Salvo Sottile ed Anna Falchi non sono certo i soli ad aver visto il loro programma sospeso a causa dei mondiali del Qatar. Durante questo fine settimana, numerosi programmi non saranno trasmessi: Cook40, CheckUp e Citofonare Rai 2.

Ecco dove sta trascorrendo i giorni di pausa dal lavoro Salvo Sottile: