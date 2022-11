“Non mi faceva star bene”, Federica Aversano abbandona Uomini e Donne e parla di Matteo

Federica Aversano ha scritto un po’ di storia di Uomini e Donne senza però arrivare a metterci la firma: è lei stessa a parlarne

Prima corteggiatrice, poi tronista, l’ormai ex protagonista del dating show di Canale 5 ha salutato il parterre di Uomini e Donne e torna a dedicarsi alla sua quotidianità con un figlio ed un lavoro già avviato.

Federica Aversano ha deciso di abbandonare il trono dopo un piccolo trascorso su di esso, ma un più lungo percorso nel parterre di Uomini e Donne come corteggiatrice di Matteo Ranieri. La sua decisione ha fatto molto discutere, pertanto lei stessa ha voluto chiarire le sue ragioni direttamente su Instagram: “Ci tenevo a ringraziarvi per i troppi messaggi. Sai perché credo di sì? Che ho fatto la scelta giusta? Perché quando senti di non stare nel posto giusto e di non poter dare il meglio di te, lasciare è l’unica cosa per cui ci vuole più coraggio. Ce ne vuole di più a lasciare, che a restare. Quindi ti dico sì, sapevo di non poter dare il mio meglio. E secondo me quella circostanza merita il meglio”.

C’è anche chi le ha fatto complimenti per il suo trascorso sul Trono e lei ha risposto con un po’ di ironia: “Eh ma voi dite che è una cosa buona che sono così? Perché io non sto vedendo i frutti di questa roba. Ma non cambierò. Io sono una che nella vita, ma in tutte le occasioni, ci devo stare, ci devo stare. Se è una roba così… no”.

Federica Aversano, l’abbandono e Matteo Ranieri

Su Instagram, Federica Aversano ha parlato apertamente ai suoi follower: “Ne parlavo oggi con una mia amica, anzi, con mia cugina. Mi ha detto che quando ho deciso di andare via mi sono voluta bene. Perché avevo capito che non dovevo restare. Quella cosa non mi faceva stare bene. Ma non per il posto. Per tante cose. E lei mi ha detto: ‘Fede ho capito quanto tu ti vuoi bene’. Non mi voglio sempre così bene in realtà. Dovrei farlo in tante occasioni. Però sono sicuramente più serena”.

Al Magazine di Uomini e Donne, invece, l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri ha svelato che se avesse incontrato un uomo che le ha dato le stesse emozioni sue, probabilmente la sua avventura da tronista sarebbe andata diversamente.