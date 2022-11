Black Friday, boom di vendite rispetto all’anno scorso

Black Friday, anche in Italia gli acquisti sono aumentati. Nelle prime ore della giornata si è registrato un incremento dell’897%. I dati esclusivi di Klarna mostrano che rispetto all’anno scorso (+130%) il volume delle vendite online è cresciuto a dismisura.

Il Black Friday attira sempre più italiani che approfittano sempre di più dell’evento per acquistare online. Ma le vendite in realtà sono aumentate in tutta la settimana, dal momento che molti brand e negozi hanno annunciato sconti e offerte anticipate.

Tra il 21 e il 24 novembre gli acquisti online sono aumentati del 204% rispetto all’anno scorso e mercoledì 23 novembre è stato il giorno di picco con il 233% in più rispetto allo stesso giorno del 2021.

“Le vendite online hanno registrato un’impennata nel corso dell’intera settimana a dimostrazione del fatto che il Black Friday sta assumendo una rilevanza sempre più ampia nel nostro Paese, dettaglio di cui i brand devono tener conto. I nostri dati rappresentano, quindi, un asset strategico per i merchant, che possono sfruttare il monitoraggio costante dei trend in corso per indirizzare al meglio la propria offerta”. Così Luigi Traldi, Country Manager Italia di Klarna.

Black Friday: i beni preferiti dagli italiani

I beni più acquistati in Italia in tutta la settimana sono stati quelli dell’elettronica e la platea dei consumatori non ha alcuna differenza di età. Tra gli acquisti più gettonati da lunedì a giovedì ci sono stati quelli per Millennials e Gen X e prodotti per bambini, rispettivamente in seconda a terza posizione.