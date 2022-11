Uomini e Donne, questa coppia fa già sognare: “Nasco nei tuoi occhi”. Buona parte del pubblico fa il tifo, ma qualcuno ha ancora molti dubbi

Non è la prima volta che una coppia del Trono Over di Uomini e Donne decide di lasciare lo studio per provare a vivere una storia lontano dalle telecamere e cui sono scappati pure dei matrimoni. Ma l’addio al dating show di Ida Platano e Alessandro Vicinanza fa ancora discutere.

Il programma di Maria De Filippi perde in un colpo solo una delle sue storiche Dame, la donna che nelle ultime edizioni è diventata la grande protagonista del programma. Ma anche uno dei Cavalieri più affascinanti, spesso conteso tra altre donne.

Non è stata una sorpresa assoluta, perché i due si stavano frequentando da un po’ con esiti non sempre convincenti. Ma è stata certamente una sorpresa la decisione di andare via adesso, quando nessun indizio concreto portava a pensare che potessero fare questa scelta.

Eppure entrambi sembrano molto convinti della loro decisione e non hanno perso tempo per testimoniarlo sui social. Perché sanno che i fan erano lì ad attenderli al varco e quindi è meglio spiegare subito come stanno le cose.

La prima è stata Ida che su Instagram ha postato una dedica speciale perr il suo nuovo amore: “Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi“. A stretto giro è arrivata anche la risposta di Alessandro che non si è fatto pregare: “Si chiama COMPLICITÀ ed è la capacità di guardarsi senza dover aggiungere altro”.

Uomini e Donne, questa coppia fa già sognare: Gemma ci crede, il pubblico no

Tutto bellissimo quindi, in particolare per chi ha sempre avuto a cuore le vicende sentimentali di Ida. Come l’amica Gemma Galgani che contrariamente a lei da moltissimo tempo non riesce a vivere una storia così appassionante.

Ecco perché ha voluto essere una delle prime a fare i complimenti alla coppia con una dedica speciale: “Ida e Alessandro, un augurio per l’inizio della vostra favola che sia meravigliosa, quanto lo siete voi insieme”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida Platano (@idaplatano)

La pensa invece molto diversamente Tina Cipollari, convinta che non sci possa essere futuro per questa coppia: “Nel giro di venti giorni si lasceranno. La vedo come una cosa troppo affrettata, un fuoco di paglia”. Maria De Filippi, come sempre, non si è espressa ma in compenso lo hanno fatto i fan del programma. Secondo molti è chiaro l’accordo tra i due per uscire e creare un po’ di clamore, ma nessuno crede che dureranno.