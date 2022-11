“Accetto le scuse, ma mi ha deluso”, al GF Vip si rompono i rapporti: è già finita? – VIDEO

Al GF Vip cominciano a rompersi i rapporti, quelli appena nati e quelli solidi da tempo: è successo soltanto poco fa

Il protagonista della vicenda è una persona molto di cuore e quando c’è qualcosa che proprio non gli va giù, mette immediatamente dei punti, come in questo caso. Il rapporto è già al capolinea.

Uno scivolone, parole poco gradite e i rapporti si chiudono d’improvviso. È quanto accaduto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli con quest’ultima che ha fatto un’uscita probabilmente infelice che ha infastidito l’hairstylist. In particolare, è da inizio GF Vip che Antonino parla della forte mancanza che prova di sua figlia Luna Marì e anche questa volta stava confidando, in un momento di crisi, quanto sentisse il bisogno di vederla a Oriana, quando quest’ultima ha ammesso di capirlo perché anche a lei manca il suo cane.

Antonino è rimasto senza parole dopo quanto ha sentito dire ad Oriana ed ha immediatamente capito che non è lei la donna che fa per lui. La gieffina si è resa conto dello scivolone preso ed ha chiesto immediatamente scusa, soltanto più tardi si è sfogata anche con Edoardo Tavassi cercando un po’ di conforto.

GF Vip, Antonino è furioso con Oriana: storia al capolinea

Antonino parla della battuta di Oriana sulla figlia: “me l’ha detto tre volte, ANCHE A ME MI MANCA IL CANE (😂🤦‍♀️) dopo.. Non voglio espormi come con Ginevra” 🥶🤦‍♀️

Adesso voglio il commento dell’isterica di turno in difesa di Oriana dai… 😂🤦‍♀️ Ma cos’è sto circo? #gfvip pic.twitter.com/QNaOq7DsKA — RIMANIAMO AMICI?! (@Kikostar0) November 24, 2022

Antonino si è precipitato a sfogarsi con Wilma e Patrizia che, più di tutti, avrebbero potuto capire quel sentimento paterno dell’hairstylist: “Me l’ha detto tre volte che anche a lei manca il cane. Se la madre di mia figlia, ancor prima di Luna Marì, mi avesse detto che le mancava suo figlio ed io le avessi detto: ‘Ti capisco, anche a me manca il mio gatto…’. Cioè… ma per quanto possa essere importante l’amore di un animale”.

Il gieffino ha messo ben in chiaro la sua posizione: “Io le accetto le sue scuse ma mi sembra di parlare del niente, mi ha deluso. Sono situazioni imbarazzanti ed io non voglio espormi”.