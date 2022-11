GF Vip 7, due vippone si chiudono in bagno: la regia lascia l’audio, si sente tutto – VIDEO

Due vippone si sono chiuse in bagno, ma il GF Vip 7 ha incredibilmente lasciato i microfoni aperti. Ecco il video che mostra tutto quello che è successo e chi sono le due protagoniste che hanno infranto il regolamento.

Il 24 novembre al GF Vip 7 è stato all’insegna dell’amore. Dopo il ritorno nella casa dei vipponi che si erano negativizzati, c’è stato il primo bacio fra Wilma Goich e Daniele Dal Moro, nato da una provocazione di Antonino Spinalbese. I due si sono scambiati parole di reciproca stima, e pare che abbiano intenzione di rivedersi dopo la fine del reality show.

Secondo quando hanno raccontato alcune inquiline, anche fra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia ci sarebbe stato almeno un bacio. La neo-coppia sembrerebbe voler mantenere massimo riserbo, ma è evidente che fra i due si stia creando un’intesa particolare. Del resto, il fratello di Guendalina l’aveva riempita di complimenti sin dal suo ingresso.

È scoppiata una coppia: la frase che ha rovinato tutto

Mentre Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembrano proseguire serenamente il loro percorso al GF Vip 7, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha diffuso l’indiscrezione riguardo una presunta denuncia del padre di Antonella ad un suo ex, Francesco Chiofalo. Fra Antonino Spinalbese ed Oriana Marzoli, invece, sarebbe sceso il gelo più totale.

Le telecamere della casa più spiata d’Italia hanno ripreso la conversazione che avrebbe messo una pietra tombale sulla relazione. L’ex fidanzato di Belen spiega di sentire la mancanza di sua figlia Luna Marì, con cui avrebbe chiesto più volte di avere un incontro. La risposta di Oriana lo ha sconvolto: “Anche io sento la mancanza del mio cane“.

GF Vip 7, le confidenze in bagno fra le due vippone: “Noi non resistiamo quando si tratta di quello”

Antonino sarebbe veramente deciso a chiudere tutto con Oriana. Guardandola negli occhi, le ha detto senza problemi: “Io voglio una Ferrari, tu sei una Porsche“. Sembrerebbe che a questo punto Sarah Altobello le abbia voluto fare una confidenza fra donne. Infrangendo il regolamento, si è chiusa in bagno insieme alla Marzoli. L’audio, però, è rimasto aperto.

Non è chiaro se il fatto che gli spettatori abbiano sentito tutto sia un errore della regia o se, invece, sia stato fatto apposta, proprio perchè le regole vieterebbero di entrare in bagno in due. Sarah avrebbe empatizzato con Oriana, mettendola in guardia: non dovrebbe farsi usare e poi gettare dagli uomini, come è stato fatto con lei in passato.

Questo è il video con il discorso integrale fra Sarah ed Oriana in bagno:

