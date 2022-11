Futuro X Factor, spunta un’indiscrezione clamorosa: fan senza parole. La nuova edizione non decolla, per il talent sarà rivoluzione

Una storia che dura da 15 anni con picchi altissimi e diversi talenti assoluti lanciati nel mondo della musica, ma non solo. Marco Mengoni, Francesca Michelin, Le Donatella, Giusy Ferreri, Michele Bravi hanno tutti in comune il fatto di essere passati da X Factor.

Ora tocca alla sedicesima edizione che ha cambiato davvero tutto. Nuova la conduttrice, con il ritorno della Michielin sotto un’altra veste. Nuova anche la giuria, con Fedez che in effetti è di casa, ma anche Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico.

Il risultato non lo conosciamo ancora, bisognerà aspettare la finale. Ma sappiamo già che la macchina non sta funzionando bene e lo dimostrano i dati degli ascolti tv, anche paragonati a quelli delle precedenti edizioni. L’ultimo live ha totalizzato il 2,80% di share, non in linea con le attese di Sky anche per gli investimenti fatti sul programma.

Ecco perché come anticipava TvBlog già qualche mese fa, è molto probabile che questa sia l’ultima edizione trasmessa dalla pay-tv di Comcast che lo ospita dal 2011. Come è successo già per Italia’s Got Talent, che potrebbe ripartire su Disney+, Sky avrebbe scelto di tagliare costi e programmi e quindi il futuro di X Factor Italia è a rischio.

Futuro X Factor, spunta un’indiscrezione clamorosa: pronto un cambio in corsa

Nessuno lo dice, ma sugli ascolti ha pesato anche il cambio in corsa della conduzione. Sia con Francesco Facchinetti nelle prime stagioni, che poi con Alessandro Cattelan il talent canoro aveva una sua figura precisa di riferimento. Ludovico Tersigni un anno fa e Francesca Michielin non scaldano, nonostante la buona volontà.

E allora X Factor è destinato a sparire lasciando spazio per sempre ad Amici? In realtà no, perché secondo Dagospia c’è una soluzione clamorosa ma anche molto logica, quella di riportare il programma su Rai 2 da dove era cominciato tutto

“C’è però chi accenna a un piano b sul tavolo, per ora solo supposizioni: un ritorno su Rai 2 nella prossima stagione. Qualcuno potrebbe bussare alle porte di Viale Mazzini, resta da chiedersi: i vertici apriranno?”, si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

X Factor è andato in onda su Rai2 dal 2008 al 2010 (nel 2009 ci furono due edizioni e lì sarebbe pronto a tornare. Con una novità in più, aggiungiamo noi. Perché ormai Alessandro Cattelan ora sul secondo canale della Rai è di casa. Chi meglio di lui per risollevare gli ascolti? Nei prossimi mesi scopriremo la verità.