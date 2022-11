Federico Fashion Style un fiume di lacrime in diretta: “Sto male, mi hanno imposto quando sentire mia figlia”

Federico Fashion Style è uscito allo scoperto con la sua verità sulla rottura con l’ex moglie Letizia: lacrime su Instagram

A metà ottobre, la coppia ha annunciato la separazione dopo ben 10 anni di matrimonio. Soltanto a seguito di ciò sono emersi gli altarini anche grazie ad Alessandro Rosica che ha fatto emergere una vita parallela dell’hairstylist.

A seguito dell’annuncio ufficiale della separazione tra Federico Lauri e Lucrezia Porcu, il fashion stylist è stato subissato di critiche da parte dell’opinione pubblica. Tutto è stato scaturito dal pressing mediatico che gli hanno fatto da un lato il migliore amico di Lucrezia Porcu, almeno secondo Federico, Alessandro Rosica -noto come investigatoresocialofficial su Instagram – ed un servizio di Pomeriggio 5 sulla presunta vita parallela dello stylist.

A fine turno di lavoro nel suo stesso salone, Federico Lauri si è sfogato su Instagram con i suoi follower provando a raccontare la verità: “Tra me e lei era già da tempo che non c’era più amore, che la nostra storia era finita. Lei ne era consapevole: stavamo insieme per amore di nostra figlia, vivevamo sotto lo stesso tetto e sapevamo tutti e due che tra me e lei non c’era più niente, neppure una relazione. Quando sono andato da lei le ho detto: ‘Guarda che io ti amerò per sempre, sarai sempre nel mio cuore, perché sei una persona speciale. Ti posso dare quello che tu vuoi, una famiglia, unità”.

La presunta doppia vita di Federico Fashion Style, tuttavia, pare fosse condivisa dalle parole del diretto interessato: “Come sapete, io lavoro molto, sono sempre fuori e quindi abbiamo deciso che lei prendesse in mano la sua vita, anche se per me era difficile pensare di stare lontano da lei, a una vita senza di lei. Per questo noi eravamo comunque legati, continuavamo sempre a sentirci. Quindi io non sono mai andato definitivamente via da casa e lo stesso lei. Però l’amore era finito. C’era solo un grande bene… Ma poi dopo ti accorgi che le persone che hai vicino non sono quelle che pensavi di avere”.

Federico Fashion Style e sua figlia: gli viene impedito di sentirla e vederla

Ciò che sembra far soffrire maggiormente Federico Fashion Style, stando alle sue parole, è la lontananza dalla piccola Sophie: “La madre, la signora, Letizia, ha deciso senza nessuna regola data da alcuno, che io posso sentire mia figlia alle 7,30 di mattina e alle 9 di sera. Sto male, mi tremano le mani. E devo sentire servizi tv che parlano della mia vita parallela: ma quale caz*o di vita parallela! Dove sono le bugie? La verità la sa lei: ha accettato di rimanere a casa, era consapevole che il nostro amore era finito. Io non ho mai avuto alcuna vita parallela”.