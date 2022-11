Anticipazioni Uomini e Donne, Riccardo prende una decisione drastica: addio ad una coppia

Oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne con al centro anche Riccardo Guarnieri: tutte le anticipazioni

La sua ex storica ha preso una decisione ed è uscita dal dating show mano nella mano con Alessandro Vicinanza, anche se il cavaliere dice di non esserne uscito scottato, la sua reazione evidenzia tutt’altro.

Al centro della puntata di oggi, giovedì 24 novembre, ci sarà Riccardo Guarnieri. Il cavaliere verrà chiamato in causa da Maria De Filippi a seguito dell’uscita di scena della sua storica ex e Alessandro Vicinanza, ma continuerà a sostenere fermamente di essere del tutto indifferente all’epilogo. I fatti dicono tutt’altro: il Guarnieri è visibilmente provato dall’uscita di scena di Ida Platano e il suo turbamento non passerà inosservato neppure agli opinionisti in studio.

Nella puntata di oggi, però, il cavaliere si dirà pronto per voltare pagina e guardare avanti, dopo l’addio della dama di Brescia, racconterà infatti di aver ripreso i rapporti con una protagonista del parterre femminile. Si tratta di Gloria con cui aveva già una frequentazione lo scorso anno che è poi finita male. Sembrerebbe che i due protagonisti del Trono Over si siano rivisti in settimana e abbiano parlato dei presupposti per iniziare una nuova frequentazione. Riccardo farà avvertire il suo voler temporeggiare e non vorrà neppure concedere l’esclusiva alla dama, perché i sentimenti non ci sono e non si possono escludere a priori nuove conoscenze.

Anticipazioni Uomini e Donne, addio a Daniela e Walter

Il Trono Over continua con i suoi colpi di scena in studio con Daniela e Walter. I due, infatti, si sono resi conto che non sono fatti l’uno per l’altra, nelle scorse settimane si sono frequentati ed hanno constatato che le cose non andavano bene, pertanto hanno deciso di chiudere ogni tipo di rapporto e ripartire dal parterre.

Non è escluso che oggi in puntata possano tornare protagonisti anche i ragazzi del Trono Classico con Lavinia Mauro e Federico Nicotera. La prima sarà alle prese con le conoscenza con i due Alessio, mentre il romano continuerà a dividersi tra Alice e Carola.