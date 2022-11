Al Bano imbarazzato e messo alle strette in diretta TV: “Abbiamo avuto una relazione per tre anni”

Quello che sembrava essere uno scherzo ha messo in grande imbarazzo Al Bano che ha deciso procederà per vie legali

Denunce in vista dopo la dichiarazione in diretta sul cantatuore che sembra cascare dal pero dopo le accuse. Una terza donna emerge nella sua vita: dopo Romina Power e Loredana Lecciso arriva un’altra.

Tutto ha origine in Spagna dove, da tempo, una donna spagnola, Patricia Donoso sostiene di avere una relazione con Al Bano. I due hanno deciso di avere un confronto in diretta alla TV spagnola cercando di mettere a disposizione dei telespettatori le ragioni da un lato e dall’altro. Nel corso del programma Salvame Deluxe, in onda su TeleCinco la Donoso è intervenuta telefonicamente spiegando di aver avuto una storia con il cantante italiano che però ha continuato a negare. Dopo un primo scambio di battute e frecciatine si è poi arrivati alla lite.

Nessuno si aspettava quest’epilogo a dir poco disastroso con i due che hanno cominciato a battibeccare in diretta e Carrisi che ha minacciato di denunciare: a sua detta, infatti, non ha idea di chi sia quella donna e del perché sostenga di aver avuto una relazione con lui per ben tre anni.

Al Bano ed il battibecco in diretta con Patricia Donoso

Il confronto in diretta tra i due non è finito molto bene, anzi, la donna ha usato parole molto forti nei riguardi di Al Bano: “Tu credi, seriamente, che ho paura di te? Tutto quello che ho detto è la verità e verrà dimostrato poco a poco. Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che vuole”. Al Bano ha risposto a tono affermando di star provvedendo per una denuncia e di aver già avviato l’iter con il suo pool di avvocati: “Ho cercato la sua querela, la sua denuncia, ma non l’ha fatta. Non capisco perché non l’ha depositata”.

Secondo quanto affermato dalla Donoso, sembrerebbe che i due si siano conosciuti a San Siro dove lei era con sua figlia, grazie ad un manager che li avrebbe fatti incontrare.