Valeria Marini è fidanzata? È incredibile quello che è emerso dopo sei anni

Dopo la pubblicazione di alcune foto, è emerso un inaspettato retroscena riguardo il fidanzato di Valeria Marini, Eddy Siniscalchi. Ecco cosa sta succedendo da ormai sei anni: l’ex soubrette del Bagaglino ne era al corrente?

Valeria Marini non aveva potuto contenere la gioia, ed aveva raccontato di essere di nuovo innamorata alle riviste patinate. L’ex soubrette del Bagaglino aveva iniziato a frequentare Espedito Siniscalchi, detto Eddy, classe 1986. Il broker del real estate campano ha spiegato di aver sempre frequentato delle donne più grandi di lui.

La coppia si sarebbe incontrata sulla strada per andare in chiesa. Valeria Marini aveva anche riferito di aver voluto aspettare un po’ a dargli il primo bacio, ed aveva raccontato anche di essere stata insieme a lui in udienza da Papa Francesco. Le foto pubblicate il 23 novembre da Novella 2000 sembrerebbero però mettere a rischio il futuro della coppia.

Valeria Marini, ecco l’incontro del suo fidanzato Eddy

Eddy Siniscalchi sarebbe stato sorpreso in un incontro con una donna più grande di lui, con i capelli biondo platino come Valeria Marini. Il broker, però, non stava incontrando la sua fidanzata, ma bensì la nuora del compianto Gino Bramieri, Lucia. Le foto, forse per via dell’inquadratura scelta dal fotografo, li mostrerebbero davvero molto complici.

Novella 2000 ha voluto chiedere a Lucia Bramieri di commentare gli scatti che la ritraevano insieme al fidanzato di Valeria Marini, e lei non si è tirata indietro. L’ex gieffina ha confermato l’incontro, che però sarebbe stato solo un veloce appuntamento fra amici. I due, infatti, avrebbero mangiato insieme “solo un boccone“, per poi salutarsi.

Parla Lucia Bramieri: “Gli ho fatto le congratulazioni e gli ho chiesto se era vero che era fidanzato, e lui ha risposto: ‘Per ora’”

Lucia Bramieri, però, ha rivelato un retroscena che forse non farà piacere a Valeria Marini. Sembrerebbe infatti che Eddy Siniscalchi si stesse sentendo tramite delle app di messaggistica con la nuora di Gino Bramieri da addirittura sei anni. L’ex gieffina ha anche aggiunto un altro dettaglio che sicuramente non lascia indifferenti.

Secondo Lucia, ci sarebbe potuta davvero essere una relazione con Eddy, ma in un’altra situazione. La Bramieri ha anche spiegato di non sentirsi affatto responsabile per un’eventuale gelosia di Valeria Marini rispetto all’incontro che ha avuto con il suo fidanzato. La relazione fra i due, secondo la nuora di Gino Bramieri, sarebbe in pericolo, perchè lui sarebbe trascurato a causa dei numerosi impegni professionali della Marini.

Ecco i video e le foto condivise da Eddy Siniscalchi e Valeria Marini, che a fine ottobre hanno avuto udienza da Papa Francesco: