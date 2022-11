Multe auto salate: dal 2023 alcune infrazioni possono costarvi fino a 1.000 euro

Gennaio 2023 potrebbe essere il mese in cui partirà tutto e le multe saranno ancor più salate per le infrazioni con l’auto

La previsione per le sanzioni a partire dal prossimo anno è davvero sorprendente con aumenti vertiginosi che fanno temere gli autisti. A scagliarsi sulla questione sia un ex parlamentare che la Codacons stessa.

Quella delle multe auto è una questione nata già da un bel po’ per la loro trasparenza sollevata dall’ex deputato di Forza Italia, nonché presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui consumatori, Simone Baldelli. Soltanto di recente, Baldelli ha nuovamente mosso delle sue perplessità e conseguenti proposte al nuovo Governo proprio riguardo alle sanzioni cui vengono sottoposti gli autisti. Su Twitter, l’ex deputato esprime la sua preoccupazione a chiare lettere: “Di questi tempi è già abbastanza difficile affrontare l’inflazione a due cifre. Chiedo a governo e Parlamento una norma per bloccare al più presto il sostanzioso aumento degli importi delle multe stradali previsto per le prossime settimane”.

Il rischio cui si va incontro, infatti, è quello di incombere in sanzioni molto più salate a partire dal 2023 come previsto dall’art.195 qualora non ci fossero nuove disposizioni.

Multe dal 2023 saranno molto più salate: tutti i dati e l’intervento del Codacons

A supporto di quanto detto dall’ex deputato Simone Baldelli, c’è anche il Codacons che ha fatto una stima del peso dei futuri aumenti sulle tasche degli automobilisti, così come Assoutenti parla di ingiustizia a danno dei cittadini. Nel dettaglio, stimando l’aumento degli importi delle sanzioni nell’ordine del +11%, la multa per il divieto di sosta arriverebbe a 46 euro (+ 4 euro); quella per l’uso del cellulare alla guida a 183 euro (+18 euro); la multa per accesso vietato alla Ztl a 92 euro (+9 euro), mentre per il superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h addirittura 938 euro (+93 euro).