Matrimoni gay, Malan (FdI): “La Bibbia dice che sono un abominio”

La Bibbia scrive “che l’omosessualità è un abominio, sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento”. Queste le parole di Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia a Un giorno da Pecora su Radio 1, dichiarandosi contro i matrimoni gay.

Il senatore ha a spiegato perché ha lasciato Forza Italia dopo tanti anni di militanza: “Ad esempio la posizione del governo Draghi sulla Legge Zan a cui sono contrario”.

Incalzato sul fatto che Malan fa parte della chiesa Valdese, favorevole ai matrimoni omosessuali, lui ha risposto che nella chiesa Valdese “non hanno il dovere di obbedienza. La chiesa Valdese è fondata sulla Bibbia e non sulla gerarchia”, quindi non deve condividerne le posizioni in merito ai diritti civili.

Durante l’intervista gli è stato chiesto dove abbia letto nella Bibbia che i matrimoni tra persone dello stesso sesso non possono avvenire. Malan ha risposto: “C’è scritto di peggio ed in modo anche più esplicito. Non sui matrimoni ovviamente, a cui nessuno aveva pensato duemila anni fa”. Ma nella Bibbia, secondo il senatore “c’è scritto che l’omosessualità è un abominio, sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento”.

Matrimoni gay, Carfagna: “Grazie, Malan per aver spiegato perché sono in Azione”

Le parole del capogruppo al Senato di FdI hanno scatenato subito reazioni da parte delle opposizioni. La presidente di Azione ed ex ministra di Forza Italia Mara Carfagna ha attaccato: “Grazie Malan, per aver spiegato perfettamente perché sono in Azione e non più con voi. Nel 2022 chi definisce l’omosessualità un abominio è fuori dal tempo e dalla storia”.

Calenda: “Se le nostre regole derivassero dal Vecchio Testamento non saremmo diversi dai talebani”

Non si è risparmiato nemmeno il leader del Terzo polo Carlo Calenda, che ha definito le parole del senatore “indegne e sintomo di una profonda ignoranza. Se le nostre regole derivassero dal Vecchio Testamento non saremmo molto diversi dai talebani. Per fortuna abbiamo avuto il Vangelo e lo Stato laico”.

Matrimoni gay, Picierno: “Abominevole è la gente che la pensa come Malan”

Anche la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, con un tweet è intervenuta: “L’unica cosa abominevole è la gente che la pensa come Malan”.