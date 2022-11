GF Vip, emerge un dramma che nessuno sospettava: “Si sarebbe tolto la vita nella Casa” – VIDEO

Nessuno sospettava il dramma raccontato dall’ex GF Vip, che si sarebbe anche tolto la vita nella casa se non fosse intervenuto un inquilino. Ecco la storia a lieto fine che nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire proprio da lui.

La giornata del 23 novembre al GF Vip 7 si è contraddistinta per due importanti scontri fra gli inquilini. Curiosamente, a rimbeccarsi sono stati due fra i primi ad entrare e due dell’ultimo gruppo che ha varcato la porta rossa. Daniele Dal Moro, da quando è stato ricoverato in ospedale, sembra aver perso la pazienza verso i co-inquilini.

Ha avuto parole durissime per Edoardo Donnamaria, ripreso come un bambino colto sul fatto. Secondo Daniele, il fidanzato di Antonella Fiordelisi non farebbe mai le pulizie in cucina. Poco dopo, Edoardo Tavassi è stato chiamato in confessionale perchè minacciava di abbandonare il reality show dopo uno scontro con Sarah Altobello.

La sosia ufficiale di Melania Trump ha lamentato i continui commenti negativi da parte di Edoardo Tavassi, che secondo lei miravano chiaramente a sminuirla ed offenderla. Quello che sarebbe emerso dal loro confronto, è che Sarah non storpierebbe apposta le parole in inglese. Inoltre, sembrerebbe di anche capire che non parli perfettamente italiano.

L’inquietudine di Daniele ed Edoardo rappresenta le classiche scaramucce dei reality show. Quello che però è emerso negli studi di Pomeriggio Cinque il 23 novembre è che si sarebbe andati vicino a consumare un vero e proprio dramma. Un ex concorrente, infatti, ha confessato a Barbara D’Urso che avrebbe anche potuto suicidarsi durante il GF Vip.

L’opinionista e conduttore radiofonico Raffaello Tonon ha partecipato ad una puntata del Grande Fratello del 2008 e poi ha fatto l’esperienza come inquilino del GF Vip 2 nel 2017. Allo stesso modo di Marco Bellavia, anche lui soffriva di depressione: “Va detto, però, che io in quel momento non avevo le problematiche dell’ex conduttore di Bim Bum Bam“.

Dopo aver partecipato a La Fattoria, Tonon sentiva molta paura ad entrare nella casa del GF. Si era portato dietro dei farmaci per dormire, e si sentiva “sulle uova“. Evidentemente anche gli altri inquilini se ne erano accorti. In particolare, Luca Onestini non lo fece mai sentire solo, contagiandolo con la sua allegria: “È un figlio, un fratello e un amico, è rimasto e c’è ancora tutti i giorni“. Grazie a lui, dopo due giorni non prese più farmaci.

Ecco un video con alcuni momenti dell’intervista di Barbara D’Urso a Raffaello Tonon: