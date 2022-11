Congedo parentale, un mese in più all’80%: l’annuncio di Meloni

“Sul congedo parentale io ho sempre pensato che molte madri non se lo potessero permettere con il 30% della retribuzione. Abbiamo aggiunto un mese di congedo facoltativo retribuito all’80% utilizzabile al sesto anno. Una specie di piccolo salvadanaio del tempo”. Così la premier Giorgia Meloni ha annunciato una nuova misura a sostegno dei genitori, inserita nella manovra di bilancio che nelle prossime ore sarà inviata a Bruxelles.

Congedo parentale: come cambia

Il congedo parentale dell’esecutivo potrà essere usato “fino al sesto anno di vita del bambino”, mentre finora poteva essere usato entro i primi 12 mesi. Nella Legge di Bilancio è previsto un mese di congedo facoltativo aggiuntivo ai 12 già previsti, che sarebbe retribuito all’80%.

Non solo il congedo parentale: in manovra anche altri interventi a sostegno della famiglia

Nella manovra Meloni sono previsti anche altri interventi a sostegno delle famiglie, per le quali è stato destinato un fondo di 1,5 miliardi.

Come ha spiegato la premier, cambia anche l’Assegno unico per le famiglie, che “viene aumentato del 50% a tutti per il primo anno di vita del bambino e del 50% per le famiglie con 3 figli e più per tre anni. L’Iva sui prodotti per l’infanzia e gli assorbenti viene portata al 5%. Vengono confermate le misure per l’acquisto per la prima casa per le giovani coppie”.

Bonus sociale bollette e Carta Risparmio Spesa

Per i più fragili c’è anche il bonus sociale bollette, che vede la soglia Isee alzarsi da 12mila a 15mila euro. La legge istituisce anche un fondo di 500 milioni per la realizzazione di una Carta Risparmio Spesa per redditi fino a 15mila euro gestita dai Comuni per l’acquisto dei beni di prima necessità nei negozi che aderiscono all’iniziativa.

Nella manovra c’è anche un Fondo da 68 milioni dedicato ai centri estivi per ragazzi, a partire dal 2023.