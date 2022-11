Il ciclone Poppea si abbatte praticamente su tutta Italia. Un nubifragio annunciato che ha colpito molte zone dello Stivale, dal Nord-Est al Levante ligure fino al Lazio, alla Sardegna, alla Campania e alla Calabria Tirrenica. Consistenti i danni in alcune zone: nel Nord-Ovest della Sardegna il paesino di Bosa è finito sott’acqua per effetto delle incessanti piogge. Disagi si sono verificati in molte zone dell’Oristanese.

Ma il ciclone non ha risparmiato nemmeno le altre zone dove erano previste piogge consistenti. In Campania, numerosi allagamenti si sono verificati nel Salernitano – soprattutto nella zona dell’Agro Nocerino e ai confini con la Basilicata. Particolarmente colpito anche il Basso Lazio. Sul litorale pontino, particolarmente flagellata è stata la zona che va da Formia a Fondi. A Salto di Fondi, in particolare, una tromba d’aria ha interessato tutta la linea di costa. A Scauri colpito il circolo nautico, mentre più su – a Ostia e Fregene in particolare – distrutti numerosi stabilimenti sul mare.