Chiara Nasti racconta del parto: la paura e l’obbligo del cesareo

È passata ormai una settimana dalla nascita di Thiago, figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: l’influencer svela i dettagli

Una delle gravidanze più seguite del web quella dell’influencer partenopea incinta del giocatore della Lazio. Alla nascita di Thiago, infatti, il piccolo ha già tanti piccoli zii e zie pronti ad accoglierlo.

Mattia Zaccagni e Chiara Nasti sono molto seguiti sul web per le loro rispettive professioni, a volte anche molto criticati. Al di là di tutto, la nascita di Thiago era tanto attesa proprio per la gravidanza che l’influencer partenopea ha portato avanti in compagnia dei suoi follower. Non appena il piccolo è nato, la Nasti ha immediatamente pubblicato i suoi scatti su Instagram per condividere la gioia con tutti coloro seguono lei e Zaccagni.

Una gravidanza molto discussa, qualche uscita infelice ed un paio di battute che all’opinione pubblica non hanno fatto particolarmente piacere a tal punto da diventare veri e propri meme, alla fine Thiago è nato sano ed in salute per la felicità non solo di mamma Chiara e papà Mattia, ma di tutti coloro che seguono la coppia dagli albori e ne condividono gioie e dolori.

Chiara Nasti, il racconto sul parto e la paura di non farcela

Adesso che la situazione si è un po’ assestata, Chiara Nasti è tornata a parlare con i suoi follower ed ha raccontato un po’ del parto che ha vissuto: “È stata dura. Adesso mi sento molto bene ma perché sono felice. Mi sto riprendendo dal parto proprio perché ho avuto un cesareo e non perché io l’abbia scelto. Sono stata costretta a farlo perché dopo 10 ore di travaglio e tra la sofferenza e i battiti che scendevano per non rischiare mi hanno fatto un cesareo”.

Chiara Nasti ha spiegato che ci teneva particolarmente al parto naturale, ma che ad un certo punto è diventato troppo rischioso: “L’importante che stia bene lui… io ci sono rimasta un po’ male perché mi sono sforzata tanto per provare ad avere un parto naturale ma non ci sono riuscita. Però va bene così, l’importante è che lui stia bene”.

Un follower le ha poi fatto i complimenti per la bellezza, ma la Nasti che è molto rigida con la sua linea ha affermato: “Mah… io in realtà mi sento ancora incinta di quattro mesi e ho ancora la pancia… penso sia normale ma non vedo l’ora di riprendere i miei allenamenti”.