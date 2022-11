Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a sorpresa: la loro considerazione di Antonino al GF Vip

Quando Antonino è entrato nella casa del GF Vip 7 ha avuto il veto di parlare della famiglia Rodriguez, ma da fuori arriva un altro scenario

Gli ex cognati del gieffino, nonché zii di Luna Marì, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno commentato a sorpresa proprio la sua presenza all’interno del reality show dove loro si sono conosciuti e innamorati.

Per un periodo non troppo lungo, Antonino Spinalbese ha convissuto a braccetto con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, in qualità di fidanzato di cui Belen era strainnamoratissima e per cui ha speso solo belle parole, più o meno fino a poco dopo la nascita di Luna Marì quando i rapporti si sono interrotti. Da quanto traspariva sui social, tuttavia, il rapporto con l’intera famiglia Rodriguez era idilliaco, non sembravano esserci particolari disguidi tra di loro e immediatamente l’hairstylist è diventato di famiglia.

Adesso, proprio l’ex di Belen sta vivendo la stessa esperienza che hanno fatto i prossimi sposi Ignazio e Cecilia che si sono conosciuti e innamorati proprio nella casa del Grande Fratello VIP 2 dove, tra l’altro, hanno anche ammesso di aver fatto l’amore durante un’intervista.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser su Antonino: il percorso dell’ex cognato

Durante l’intervista rilasciata a Chi in cui la coppia che si sposerà nel 2023 ha svelato qualche ulteriore dettaglio sul matrimonio, hanno anche parlato del percorso di Antonino all’interno della casa del GF Vip che li ha fatti incontrare e innamorare: “A volte mi verrebbe da chiedergli: ‘Ma perché dici queste cose?’. Si è buttato in un mondo tutto nuovo per lui. Antonino è spontaneo, ti stupisce nel bene e nel male. Certe volte dici: ‘Ma che tenero, che bravo ragazzo!’, altre: ‘Ma dove è stato finora?’”.

Dalle loro parole non emerge astio nei confronti dell’ex cognato, anzi, nonostante i rapporti non siano evidentemente più quelli di prima, pare ci sia una particolare serenità nella loro relazione che è legata dalla presenza della piccola Luna Marì. Non si può dire lo stesso di Belen Rodriguez che non sempre ha espresso parole al miele per il suo ex.