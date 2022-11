Caos Suor Cristina e la reazione delle sorelle: parla la Madre delle Suore Orsoline

A seguito dello spoglio di Suor Cristina, si sono susseguite una serie di notizie cui la Madre delle Suore Orsoline ha messo un punto

Era il 2014 quando a The Voice Of Italy approdò una suora rockeggiante accompagnata dalle sue sorelle ancor più entusiaste di lei: erano state loro a spingere la cantante a mettersi in gioco.

Prima The Voice of Italy, poi Ballando Con Le Stelle, le Suore Orsoline le sono state sempre accanto e l’hanno spronata a fare del suo meglio anche nella vita televisiva, oltre che quella ecclesiastica. Tuttavia, durante l’intervista a Verissimo in cui Suor Cristina è tornata ad essere Cristina Scuccia, lei stessa ha rivelato: “Le sorelle hanno cercato di proteggermi ma quell’eccesso di protezione è diventata quasi limitazione per me”.

Così poi Cristina Scuccia ha deciso di riprendere la sua vita lontano dalla devozione ecclesiastica in Spagna, ma come hanno reagito le sorelle? Soltanto pochi giorni dopo l’intervista di Canale 5, FanPage ha raggiunto le Suore Orsoline che avrebbero commentato: “Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare”. La loro reazione è stata considerata a dir poco gelida, a tal punto da creare un caos mediatico sul web e costringere la Madre Generale delle Suore Orsoline a fare chiarezza.

Cristina Scuccia e le Suore Orsoline: parla la Madre Generale

Il responsabile della comunicazione di Cristina Scuccia ha diramato un comunicato da parte della Madre Generale delle Suore Orsoline, Madre Carmela DiStefano che ha parlato in rappresentanza di tutte le sorelle: “Mi dispiace che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina. Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino. La sentiremo sempre una nostra sorella e l’accompagneremo con l’affetto e con la preghiera”.

Chiarezza è stata fatta sull’accaduto, nessuna di loro ce l’ha con la loro vecchia sorella, indubbiamente sono dispiaciute di non viverla più nel quotidiano, ma non ne condannano nessuna scelta, anzi, come spiegato dalla Madre Generale, non potranno far altro che accompagnarla spiritualmente.