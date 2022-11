Asti: GdF sequestra una Toyota trasformata in Ferrari

La Guardia di Finanza di Asti, ha sequestrato una Ferrari F430 falsa, costruita artigianalmente. Era guidata da un 26enne astigiano, che è stato fermato per un controllo da una pattuglia del Nucleo di polizia economico-finanziaria. L'auto, a seguito degli accertamenti svolti, è risultata essere in realtà una Toyota MR Coupè, trasformata nella carrozzeria e negli accessori esterni per renderla del tutto somigliante alla Ferrari.