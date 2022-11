Anticipazioni Uomini e Donne, protagonista finisce a terra: Maria De Filippi costretta a intervenire

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sarà del clamoroso a tal punto da far intervenire Maria De Filippi: tutte le anticipazioni

Nel corso della giornata di ieri, 22 novembre, si sono tenute nuove registrazioni del dating show di Canale 5 di cui sono prontamente usciti gli spoiler. Quanto è accaduto potrà dare del materiale per un bel po’

Stando a quanto anticipato dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoEOver, nelle prossime puntate assisteremo a Ida e Alessandro che tornano in studio come coppia per raccontare come procede la loro relazione al di fuori del dating show. Sembrerebbe che le cose tra i due vadano a gonfie vele e che insieme si sono anche concessi una piccola vacanza di tre giorni. Chiaramente come poteva mancare la reazione di Riccardo? Infatti non si fa attendere e confessa di aver provato a contattare Ida senza successo.

Le sue parole fanno scaturire una discussione tra Ida e Alessandro perché il cavaliere crede che Riccardo faccia tutto questo per provocarlo. Quando quest’ultimo ha evidenziato che entrambi lo trattano male, Gianni Sperti non ci ha visto più e gli ha dato contro senza alcuna pietà. A termine delle discussioni, Ida e Alessandro hanno ballato insieme al centro dello studio: Guarnieri ha iniziato a piangere ed abbandonato il parterre di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne, Pinuccia si butta a terra e finge di svenire

Nelle anticipazioni delle registrazioni non sono mancate le liti tra Pinuccia e Tina Cipollari. Di nuovo, in seguito ad un durissimo scontro tra le due, la dama si getta a terra -sembrerebbe averlo fatto di proposito- fingendo di essere svenuta. Ovviamente, in via precauzionale è dovuta intervenire Maria De Filippi per sincerarsi delle sue condizioni. D’altra parte, invece, Gemma ha iniziato ad uscire con un nuovo cavaliere, Mario, con cui subito ci saranno delle discussioni a causa di alcune telefonate.

Per quanto riguarda, invece, il Trono Classico, per Federico sono andate in onda le due esterne: da un lato quella dolce con Carola con cui c’è stato anche un bacio, dall’altro quella decisamente gelida con Alice che ha notato il distacco del tronista. Lavinia, nel frattempo, è divisa tra i due Alessio: Campoli l’ha portata in giro per i luoghi della sua adolescenza, Corvino è andato nel suo camerino e l’ha baciata a stampo.