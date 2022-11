Uomini e Donne, non solo Federica e Ida Platano: pronto un nuovo addio? L’indiscrezione

Il 22 novembre sono state effettuate le nuove registrazioni di Uomini e Donne: ecco tutte le anticipazioni e l’incredibile indiscrezione sul probabile nuovo addio al programma che cambierebbe tutti gli equilibri.

Gli spettatori di Uomini e Donne potranno vedere il 23 novembre una delle puntate più attese, dove ci sarà l’addio di Ida Platano al programma. In molti sono pronti a scommettere sull’ennesimo ritorno della parrucchiera negli studi Mediaset, ma la dama questa volta sembrerebbe aver deciso di chiudere definitivamente i conti con il passato.

I continui battibecchi fra Ida Platano e Riccardo Guarnieri avevano fatto esclamare all’operaio pugliese di non voler continuare ad offendere in quel modo una donna che per lui è stata molto importante. Era dunque sembrato di capire che il cavaliere stesse valutando l’uscita da Uomini e Donne, ma per ora è presente alle nuove registrazioni.

Uomini e Donne, pronto un altro addio? Le indiscrezioni

Se dunque l’addio di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne sembrerebbe essere completamente scongiurato, almeno per il momento, le indiscrezioni riferiscono di una nuova probabile uscita dal programma. Adesso che Ida Platano ed Alessandro Vicinanza non saranno più in studio, quale sarà il senso della permanenza di Roberta Di Padua?

La dama ciociara era tornata in trasmissione per frequentare Alessandro Vicinanza, che però è finito per confessare proprio a Roberta il suo amore per Ida. Le presenze in studio della Di Padua si erano ridotte ad un continuo attacco alla Platano, che ha rischiato anche di degenerare in rissa. Anche i baci con Riccardo sarebbero da vedere in quest’ottica.

Tutte le anticipazioni sulle registrazioni del 22 novembre

Durante le nuove registrazioni di Uomini e Donne del 22 novembre sembrerebbe proprio che Roberta Di Padua fosse assente in studio: si tratta di un nuovo addio al programma oppure aveva degli impegni? In ogni caso, il giornalista Lorenzo Pugnaloni ha spiegato che Ida e Alessandro sono tornati in studio per raccontare i primi giorni di fidanzamento.

Nel frattempo Gemma sembra proseguire con il solito copione più volte denunciato da Tina Cipollari. Dopo essere uscita con Mario, in studio ha sollevato diverse polemiche. Lavinia ha fatto un’esterna con Alessio: quando è andata a cercarlo in camerino per provocarlo, ha ottenuto solo un bacio a stampo. C’è stato un bacio vero, invece, fra Federico e Carola.

Ecco il video della rissa sfiorata fra Roberta Di Padua e Ida Platano durante una delle ultime puntate trasmesse di Uomini e Donne: