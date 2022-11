Luca Argentero, la moglie ha un debole per il conduttore: “Non mi dò pace”

La moglie di Luca Argentero avrebbe un debole per un conduttore: il protagonista di “Doc – Nelle tue mani” non ha nascosto la gelosia nei confronti di un noto conduttore di Mediaset: ecco le sue parole.

Luca Argentero ha ricordato il primo incontro con Cristina Marino, sua moglie. Lei aveva perso l’aereo ed aveva un appuntamento di lavoro. Dopo averla incontrata per caso, era riuscito a scoprire il suo numero di telefono. Le aveva chiesto di non partire e di restare insieme a lui, ma Cristina decise lo stesso di imbarcarsi ed onorare i suoi impegni.

Dopo il matrimonio con Myriam Catania, Luca Argentero sembra aver trovato finalmente la serenità. L’intesa con Cristina Marino è evidente, e la coppia ha spiegato negli studi di Che tempo che fa di litigare volentieri, solo per poi avere l’occasione di fare la pace. Ha poi anche aggiunto: “Come mi diverto con Luca non mi diverto con nessuno“.

Luca Argentero, la gelosia ed i commenti nei confronti del conduttore Mediaset: cosa succede

L’arrivo di Luca Argentero e Cristina Marino in Rai per l’intervista da Fabio Fazio è stata anche l’occasione per vedere il pancione: dopo la nascita di Nina Speranza, adesso la coppia è in attesa del secondo figlio. Non appena si sono seduti il clima si è subito surriscaldato: l’attore ha subito fatto notare di aver studiato la scaletta del programma.

Luca Argentero ha scherzato con il conduttore di Che tempo che fa per il mancato invito nella stessa puntata in cui era presente anche Timothée Alamet. Allo stesso tempo, però, ha notato la presenza di Stefano De Martino dopo la loro intervista, ed ha voluto chiarire ancora una volta la sua gelosia per il presentatore di Bar Stella.

“Stefano è un amico, sa già tutto”: la strana regola dei social network

“Stefano De Martino è un altro problema che abbiamo in famiglia“. Mentre la moglie di Luca Argentero sorrideva divertita, ha spiegato che in casa sua vige una strana regola per quanto riguarda i social network. Mentre Luca non può inviare cuoricini o like neanche alle colleghe, Cristina, invece, avrebbe spesso lasciato dei “mi piace” sotto alcuni profili.

La moglie di Argentero avrebbe cercato di giustificarsi sostenendo che le foto pubblicate da Stefano De Martino sono molto belle, mentre l’attore avrebbe sollevato i suoi dubbi sulla rilevanza artistica delle foto a petto nudo del compagno di Belen. Ha poi aggiunto: “Sai, lui fa quelle foto sexy che noi per ragioni anagrafiche non possiamo più fare“.

Ecco le prime foto su Instagram con cui Cristina Marino ha annunciato la seconda gravidanza:

