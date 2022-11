“Sono troppo innamorato”, dichiarazione improvvisa ad Elena d’Amario: uno degli allievi è ‘cotto’

Elena D’Amario è molto stimata da tutti artisticamente, c’è chi poi scende più nel profondo e sente il cuore a mille

Una bravura ed una bellezza disarmanti, la ballerina professionista del talent show di Canale 5 non lascia spazio a critiche per la sua dedizione al lavoro. All’interno della scuola, però, c’è chi ne è rimasto particolarmente colpito.

Tutto ha inizio un paio di puntate fa, quelle della domenica, quando durante il gioco dei palloncini arriva una vera e propria dichiarazione per Elena D’Amario che lei stessa legge: “Sono innamorato di te, peccato che ci passiamo più di dieci anni perché l’età anagrafica non conta”. Nonostante fosse anonimo, l’autore del messaggio si è voluto palesare vistosamente imbarazzato. Dai banchi, infatti, si è alzato il ballerino Samuel Segreto che ha ammesso: “Va beh mi dichiaro, ma lo sai, sei bellissima, stupenda! Sono viola ora, vero?”.

Non è la prima volta che qualcuno si dichiara alla bellissima Elena D’Amario, ma con grande galanteria ha sempre ringraziato e mai fatto un passo fraintendibile verso i ragazzi per cui nutre un grande affetto professionale. Oltremodo, alcuni rumor danno per certo che la ballerina, al momento, si starebbe frequentando con un attore della fiction di Rai 2, Mare Fuori.

Samuel Segreto non si arrende: ha bisogno di Elena D’Amario

Durante i vari daytime di Amici 22, Samuel Segreto non ha mai nascosto il suo interesse per Elena D’Amario. Proprio durante uno di questi, infatti, ha ammesso: “Elena? Ci penso un sacco veramente, sto impazzendo, ho proprio bisogno di lei. Sono cottissimo, sono troppo innamorato non so come fare a gestire questa cosa. Su Instagram le sto mettendo 18 mi piace, le ho scritto ‘ma quando diventiamo una coppia ufficiale?’. I #SegMario”.

SAMU E PER PIACERE💀#Amici22

Samuel Segreto ha le idee ben chiare e non sembra voler uscire da Amici senza Elena che, da sempre, è molto apprezzata da tutti per la sua bravura e bellezza. Riuscirà il giovane ballerino a portare fuori a cena la professionista?