Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si è commosso ricordando Roberto Maroni, l’ex capo del Viminale morto nelle scorse ore all’età di 67 anni dopo aver lottato contro una grave malattia.

Durante la conferenza stampa sull’approvazione della manovra finanziaria che si è tenuta stamattina in seguito al Consiglio dei ministri di ieri, lunedì 21 novembre, Giorgetti ricordato che il bonus rinnovato in manovra, che prevede una maggiorazione del 10% per chi resta al lavoro pur con requisiti per la pensione, “è opera sua, non mia”.

Morte Roberto Maroni: le parole di Giorgia Meloni

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dedicato un pensiero a Maroni: “Voglio ricordare Roberto Maroni, con il quale sono stata collega in un altro governo. L’ho considerato una delle persone più capaci che abbia incontrato nella mia vita”, aggiungendo che “era una amico, una persona che a questa Nazione ha dato tanto. Esprimiamo solidarietà alla sua famiglia”.

Il ricordo di Salvini

“Non è il modo migliore per iniziare la giornata. Un pensiero e una preghiera per chi ha fatto il segretario della Lega prima di me”, ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini a Rtl 102.5. “Non so che tempo faccia a Milano, a Roma il tempo è grigio e piove: una giornata iniziata nel peggiore dei modi. La notizia di Maroni ti riporta con i piedi per terra e ti fa fare la giusta dimensione alle cose umane. Amava la barca a vela, buon vento a Roberto. Un pensiero alla sua famiglia e a chi lotta contro la malattia”.