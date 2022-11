Regina Elisabetta, incredibile affronto al figlio Carlo: il testamento parla chiaro

La regina Elisabetta avrebbe fatto un incredibile affronto al figlio Carlo: le indiscrezioni riguardo il contenuto del suo testamento parlano chiaro. Ecco cosa spetterebbe all’erede al trono d’Inghilterra.

Con la morte della regina Elisabetta II, annunciata l’8 settembre 2022, Kate Middleton ha ereditato il pesante titolo di principessa del Galles. Se già precedentemente i paragoni con Lady Diana erano molto insistenti, adesso il confronto viene spontaneo. L’abbigliamento scelto dalla moglie di William per il primo evento ufficiale ha fatto discutere.

Come sottolinea il quotidiano La Repubblica, a fine settembre, Kate ha deciso di indossare un cappotto dallo stile molto simile a quello che utilizzò anche Lady Diana. Il colore nero, il doppiopetto ed i bottoni dorati sono stati visti come un chiaro omaggio rispetto all’abbigliamento sfoggiato dalla mamma di William ed Harry nel lontano 1998.

Regina Elisabetta, ecco cosa contiene il testamento

Se da un lato Harry è convinto che sua moglie Meghan sia la vera erede di Lady Diana, i sondaggi al pubblico inglese non lascerebbero dubbi. Kate Middleton è davvero molto amata, e sembrerebbe che anche la regina Elisabetta II abbia avuto un riguardo particolare nei suoi confronti quando è arrivato il momento di stilare il testamento.

Il re Carlo III verrà ufficialmente incoronato il prossimo 6 maggio. Nell’attesa della fatidica data, ha subito iniziato a tagliare tutte le spese giudicate superflue della Royal Family, a cominciare proprio dalla festa del suo compleanno. A giudicare dalle indiscrezioni riguardo il testamento, l’erede al trono britannico fa bene a decidere di risparmiare.

Chi sarà il maggiore beneficiario dei beni della defunta sovrana?

Sembrerebbe che forse la parte più importante del testamento della regina Elisabetta II sia stato destinato a Kate Middleton. La defunta sovrana risultava proprietaria di un tesoro inestimabile, composto all’incirca da 100 gioielli ed oltre 23.000 pietre preziose. Gran parte di questi preziosi manufatti si troverebbero dal 1600 nella Torre di Londra.

Risulta curioso che, a quanto pare, la regina consorte Camilla non sia stata beneficiata di alcun gioiello da parte della regina Elisabetta. Dopo aver aspettato fino ai 73 anni per poter succedere al trono d’Inghilterra, sembrerebbe che per re Carlo si stia definendo un vero affronto da parte della defunta madre. Quali potrebbero essere le ragioni?

Ecco Kate Middleton mentre indossa alcuni gioielli della corona a Buckingham Palace durante un evento ufficiale con il corpo diplomatico inglese: