Meteo, arriva il ciclone Poppea: molte regioni italiane a rischio. Una forte perturbazione dalla Francia porterà maltempo e disagi

Le temperature in picchiata su molte zone d’Italia negli ultimi giorni erano state un chiaro segnale. Ma un altro ancora più chiaro è atteso per la giornata di oggi, perché sull’Italia si abbatterà il ciclone Poppea e le conseguenze saranno pesantissime.

Maltempo proveniente dalla Francia è in arrivo sull’Italia partendo dalla costa Ligure e da tutta la costiera tirrenica fino alla Campania. Sono attesi quindi fenomeni anche di forte intensità con diverse regioni a rischio. E in alcuni casi sono previste anche onde alte 6-7 metri.

Poppea si farà sentire anche sulle zone dell’alto Adriatico e del Triveneto. Ecco perché sono attesi ortici sulla laguna di Venezia con, acqua alta, forti piogge e violente raffiche di vento. Al Nordest invece la Bora soffierà con raffiche vicine ai 100 km/h, mentre sono attese nevicate a quote relativamente basse. Dai 30 ai 40 cm oltre i 1300 metri che potranno sfiorare 1 metro oltre i 1800 metri sulle Alpi. Sugli Appennini invece la quota neve partirà dai 1400 metri.

Una situazione generale complicata come dimostra anche l’allerta meteo rossa per rischio idraulico in alcuni settori dell’Abruzzo e della Sardegna. Invece sarà allerta meteo arancione in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sardegna e Molise.

Un primo miglioramento è atteso solo nella giornata di domani, 23 novembre con piogge locali solo tra Calabria e Sicilia oltre che sul basso Tirreno. Schiarite più ampie e decise su buona parte del Nord e costiera adriatica.

Meteo, arriva il ciclone Poppea: le previsioni dettagliate su tutta l’Italia

Guardando nel dettaglio le previsioni per oggi, partendo dal Nord Italia, il ciclone Poppea genererà una una forte ondata di maltempo sul Nordest con piogge battenti e possibili nubifragi. Piogge intense anche in Liguria mentre saranno meno forti in Lombardia. Clima ovunque invernale con temperatuire che andranno dai 6° di Aosta e Bolkzano ai 14° di Genova. Minime anche ampiamente sotto 0°.

Anche al Centro e in Sardegna dominerà il maltempo. Piogge intense,a tratti anche nubifragi, in Toscana, Sardegna e Lazio. Piogge copiose anche sulle regioni adriatiche e nevicate sugli Appennini. Valori massimi compresi tra gli 11° di Perugia e i 18° di Cagliari mentre a Roma ci saranno 16°.

Infine al Sud precipitazioni diffuse in Campania e in Calabria, con la possibilità di ubifragi alluvioni lampo. Nevicate attese sugli Appennini sopra i 1400 metri mentre sul resto delle regioni sarà molto nuvoloso. Massime tra i 10° Potenza e i 19° di Palermo.