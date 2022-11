Uomini e Donne, Maria De Filippi fa piangere la protagonista: “Inacidita e inzitellita” – VIDEO

Le parole di Maria De Filippi hanno colpito come al solito al centro del problema, e la protagonista di Uomini e Donne è scoppiata a piangere. Ecco perchè.

Fra il 22 ed il 25 novembre si susseguiranno una serie di puntate imperdibili per il pubblico di Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni, proprio in questi giorni dovrebbero esserci due addii clamorosi al programma. Ida Platano dovrebbe scegliere Alessandro Vicinanza ed abbandonare con lui il programma, mentre Federica Aversano dovrebbe uscire da sola.

Più vanno in onda le puntate registrate all’inizio di novembre e più è chiaro che Ida Platano è arrivata al limite sia nel rapporto con Roberta Di Padua che con Riccardo Guarnieri. Dall’altra parte, comincia ad emergere sempre più chiaramente il profilo di Federica Aversano, che sembra non avere un reale interesse per nessuno dei suoi corteggiatori.

Federica Aversano al centro delle polemiche: ecco perchè

Federica, come molti altri partecipanti a Uomini e Donne, sta evidentemente iniziando ad accusare i continui giudizi da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il 21 novembre, infatti, la protagonista del Trono Classico non ha visto più arrivare in studio Federico. Dopo il confronto nella sua prima puntata ha subito deciso di non continuare a corteggiarla.

Questa è stata l’occasione per gli opinionisti di far presente che secondo loro Federico era l’unico fra i suoi corteggiatori che ci teneva davvero a lei. In particolare, Tina Cipollari ha tuonato: “Ti ho dato il verdetto. Tu rimani sola“. Ha poi aggiunto anche che la Aversano avrebbe dovuto ammettere che nessuno dei ragazzi gli piaceva, senza usarli per stare in Tv.

Ecco il video di Uomini e Donne con l’attacco di Maria De Filippi che fa piangere la tronista Federica Aversano

In maniera del tutto inaspettata, Maria De Filippi è intervenuta per sostenere le argomentazioni di Tina Cipollari. Mentre la spumeggiante opinionista di Uomini e Donne è stata un po’ aggressiva nella sua esposizione, la conduttrice è risultata materna: “Di cosa hai paura? Di una fregatura? Pensi che se fai tante domande la fregatura non la prendi?“.

La De Filippi ha subito capito che Federica pensa di non potersi più permettere di sbagliare in amore, dal momento che adesso ha un bambino. Mentre la Aversano scoppiava in lacrime, la conduttrice l’ha invitata a riflettere sui numerosi anni di vita che deve ancora godere: “Pensi che tuo figlio preferisca una madre felice che sbaglia oppure voglia avere vicino una donna, scusami il termine, inacidita ed inzitellita?”.

Per vedere il video del discorso fatto da Maria De Filippi a Federica Aversano, scorri la foto qui sotto: