Marcell Jacobs torna in tv, uno show tutto per lui: fan scatenati. Apsettando le gare del 2023 il campione olimpico prova un’altra strada

Guardandolo dominare la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 così come quella degli Europei di quest’anno a Monaco, l’idea è smepre stata la stessa. Marcell Jacobs quando corre sembra ballare, perché ha un’eleganza nella sua potenza quasi unica.

Questa volta però gli toccherà ballare davvero. Perché il campione olimpico, che quest’anno ha anche sposato la sua Nicole, sta per tornare in televisione e in prima serata con uno show tutto suo.

Una notizia anticupata da TvBlog e conferrmata poi dal portale specializzato Bubinoblog. Marcell sarà il grande ospite nella prossima puntata di Ballando con le Stelle, in programma sabato 26 novembre, in prima serata su Rai 1.

“Farò il ballerino per una notte. Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle – ha spiegato – anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito delle esibizioni”. Ma conoscendolo, farà bene anche qui.

Marcell Jacobs torna in tv a Ballando con le Stelle: occhio agli orari, cambia tutto

Dopo l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina quindi Ballando con le Stelle si appresta a vivere la sua ottava puntata con un ospite d’eccezione. Ma non è questa l’unica novità in vista, quindi segnatevelo bene.

Perché da questa settimana anche lo show condotto di Milly Carlucci dovrà fare i conti con le partite in diretta dei Mondiali di calcio in Qatar. In particolare Ballando arriverà alla fine di Giappone-Spagna, in programma sabato 26 novembre alle 20. Per questo l’orario d’inizio saerà attorno alle 22, recupero della partita permettendo.

Succederà di nuovo la settimana successiva, quando però Ballando con le Stelle sarà anticopato a venerdì 2 dicembre, sempre con inizio attorno alle 22. Invece la puntata di sabato 17 dicembre comincerà come sempre alle 20.35, in attesa della finale che è programmata per venerdì 23 dicembre.

Un risiko nel quali i telespettatori di Rai 1 e i fan di Milly Carlucci si devono districare, ma sarà lo stesso anche per Domenica In e altri programmi amatissimi di Rai 1 nelle prossime settimane.