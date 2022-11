GF Vip 7, Cristina Quaranta candidata per un altro programma? Le dichiarazioni inaspettate

Cristina Quaranta, dopo aver concluso la sua esperienza al GF Vip 7, sarebbe già candidata per un altro programma Mediaset. Ecco le dichiarazioni della vippona, che si è anche detta finalmente pronta ad innamorarsi di nuovo.

Per festeggiare i suoi primi cinquant’anni di vita, Cristina Quaranta ha deciso di tornare in televisione dopo moltissimo tempo. All’interno del GF Vip 7 ha subito convinto il pubblico ed ha conquistato per la sua veracità. In maniera del tutto inaspettata, però, durante una diretta è inspiegabilmente esplosa dopo alcune affermazioni di Nikita Pelizon.

La modella sosteneva che nella vita si può fare tutto ciò che si vuole, e Cristina Quaranta ha subito ribattuto che questa era un’incredibile menzogna: “Perchè se posso fare tutto ciò che voglio non posso riportare qui un mio parente che era gravemente malato?“. Anche Alfonso Signorini si era detto particolarmente sorpreso ed all’oscuro di questo retroscena.

Cristina Quaranta è già pronta per un altro programma?

Cristina Quaranta sembrerebbe non essere mai stata molto fortunata in amore. Nel 2020 si è sposata con Matteo De Stefani, con cui ha avuto la sua unica figlia Aurora. Il gossip riporta di un flirt con Alberto Longo nel 2001. Successivamente, non si è più saputo nulla della sua vita sentimentale, dal momento che è sparita anche dal piccolo schermo.

Durante il GF Vip 7 Cristina ha fatto dichiarazioni molto forti su uno dei suoi ex: “Ho conosciuto quest’uomo con il quale ho creduto che avrei potuto condividere il resto della mia vita. Non è andata affatto bene.. L’uomo con cui stavo voleva un figlio… La settimana dopo però mi dice ‘Cri non ti amo più, togliti dai coglio*i e fai le valige!“.

L’appello dell’ex gieffina: ecco cosa vorrebbe fare in Tv

Cristina Quaranta ricorda i tre anni meravigliosi che hanno trascorso insieme. Era talmente innamorata che sentiva le farfalle nello stomaco e le sembrava di essere tornata una quindicenne. Quando però il suo ex le lanciò sul letto cinquemila euro in contanti ha spiegato di essersi sentita “trattata come se fossi una putta*a, una busta dell’immondizia“.

Cristina Quaranta ha spiegato di voler tornare a fare la cameriera al ristorante Un sacco bello di Milano, dove si trova bene. Allo stesso tempo, però, come successo a Wilma Goich, il GF le ha fatto capire di potersi ancora innamorare. Ecco dunque l’appello tramite Sorrisi e Canzoni Tv: “Potrei propormi a Maria De Filippi come tronista a Uomini e Donne”.

Ecco un video che riassume i migliori momenti di Cristina Quaranta al GF Vip 7: