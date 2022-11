Apple, pronta la rivoluzione: partirà dagli iPhone15

Gli iPhone 14 sono appena usciti sul mercato, ma la Apple guarda già al futuro con la 15° edizione degli smartphone

Da un po’ di tempo a questa parte, l’azienda di Cupertino produce una serie di smartphone molto somiglianti tra di loro. Soltanto qualche anno fa, c’è stata una variazione nel design per quanto riguarda la forma dello smartphone, ma niente di più.

Gli smartphone di produzione Apple sono i più amati al mondo e lo dimostrano i dati vendita. Nonostante Samsung e Huawei -nonché altri marchi che negli anni si sono fatti spazio- abbiano provato a dire la propria sul mercato, per gli iPhone non ci sono rivali, anche se il dualismo si fa sempre più pressante. Negli anni, l’azienda di Cupertino ha fidelizzato i propri clienti proponendo loro novità sugli smartphone e non solo, ma portando dei pezzi unici sul mercato.

Tuttavia, adesso gli affezionati ai prodotti Apple chiedono qualcosa in più. In particolare, stando ad un sondaggio condotto da SellCell cui hanno preso parte 2.500 clienti Apple degli Stati Uniti, la maggior parte degli intervistati sull’argomento richiedono un design nuovo per il prossimo Apple iPhone 15.

Apple, i clienti vogliono di più: i risultati del sondaggio

Stando a quanto riportato da tecnoandroid.it, i dati del sondaggio condotto da SellCell sono alquanto evidenti. Innanzitutto, agli intervistati è stato chiesto se avessero intenzione di acquistare uno degli iPhone facenti parte della gamma 14 uscita da poco: il 13,6% degli intervistati ha affermato di averlo già fatto, ma un ulteriore 29,7% ha in programma di farlo nell’immediato futuro. Del 56,7% di chi non ha in programma di eseguire l’aggiornamento, il 45,3% ha dichiarato di voler mantenere il proprio dispositivo attuale più a lungo e il 5,1% ha affermato di essere in attesa del lancio della linea ‌iPhone 15‌ il prossimo anno.

Proprio riguardo gli iPhone 15, c’è chi chiede un cambio di design significativo. In particolare, Il 28,8% vuole il ritorno di accessori come EarPods e un alimentatore, il 23,9% vuole che l’iPhone 15 abbia una fotocamera con zoom a periscopio, il 23,6% vorrebbe vedere il ritorno del Touch ID. In molti hanno richiesto una vastità di colori, poi il 20,3% vuole che l’iPhone passi a USB- C e l’11,7% desidera che Dynamic Island si espanda. C’è anche chi richiede un ritorno al modello ‘mini’ proposto da Apple per anni, poi accantonato.