Amici 22, bufera su Maria De Filippi: la scelta ha diviso il pubblico. L’ultima diretta del talent di Canale 5 non ha convinto tutti

Non tutti i talenti messi in mostra da Amici hanno poi effettivamente trovato suibito la loro strada, ma in fondo non è un problema del talent di Canale 5. Ma l’ultima diretta ha diviso il pubblico ed è bufera sulle scelte di Maria De Filippi.

La polemica nasce dalla sfida che ha permesso di entrare nella scuola ad Angelina. Se coime nome vi dice ancora poco, il cognome è decisamente famoso. Perché la 21enne cantautroice lucana è figlia di Mango, prematuramente scomparso quasi 8 anni fa, e di un’altra cantangte, Laura Valente, ex voce dei Mattia Bazar.

Una sfida regolarissima tra lei e Ascanio che a sua volta era entrato qualche settimana fa battendo in un’altra sfida Andrea Mandelli. Per giudicarla è stato chiamato Carlo Di Francesco, che è statoi anche giudici del talent di Canale 5, e ha liberamente scelto la ragazza.

Una parte del pubblico a casa però ha contestato ipotizzando che ci fosse già comunque un accordo per far entrare Angelina che ha un cognome famoso, come un anno fa LDA. In più Arisa, che certamente più di altri è vicina al mondo musicale di Mango, è apparsa subito entusiasta della nuova allieva.

In realtà pure lei ha potuto apprezzare la bravura di Angelina, ma tanto è bastato per scatenare la polemica. Le prossime settimane comunque ci dimostreranno se la scelta è stata giusta.

Amici 22, bufera su Maria De Filippi: Angelina è già molto conosciuta, ecco perché

In effetti però sostenere che Angelina sia una cantante in erba e senza appoggi nel mondo della musica è sbagliato. Da ragazzina, insieme al fratello Filippo (classe ’95 e batterista) aveva collaborato con il padre.

L’abbiamo vista anche di recente, sul palco del Concertone del I Maggio a Roma e ha inciso già un album, Monolocale, uscito nel 2020. In più ha firmato il suo primo contratto discografico con Sony Music lavorando con Enrico Brun, produttore tra gli altri de I Pinguini Tattici Nucleari, Francesca Michelin, Madame, ma anche con Tiziano Ferro.

Un background già importante per lei, anche se non è arrivata tra gli otto finalisti di Sanremo Giovani per la prossiam edizione del Festival. Ma ora ad Amici 22 avrà modo di rimediare e farsi conoscere.