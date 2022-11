Alessandra Celentano rigida apre il suo cuore: “Sento una sola ballerina dei miei ex allievi”

Alessandra Celentano mostra sempre una grande corazza gelida, ma c’è qualcuno cui è rimasta particolarmente legata

La maestra di danza è ad Amici di Maria De Filippi da tempi immemori e tra le sue grinfie sono passati centinaia se non migliaia di ballerini, ma lei stessa non ha mai aperto il cuore a nessuno di loro, tranne una.

La maestra Celentano è iconica per Amici, senza di lei il talent show non avrebbe lo stesso senso e ogni qualvolta si accenna ad un suo addio, il web è in rivolta. Fin qui, la maestra di danza classica è ancora all’interno del programma per assistere i suoi ballerini con le sue regole rigide di sempre. Quest’anno, poi, si è superata, perché nel suo roaster ha accolto Gianmarco, ballerino di hiphop, lasciando tutti a bocca aperta.

Ciononostante, anche quest’anno sta dando del filo da torcere ad una delle ballerine che proprio non le piacciono. Lei è così, ogni anno punta qualche ballerino o ballerina che non le piace e fa di tutto per spronarla a far di meglio, esattamente com’è accaduto l’anno scorso con Serena, ballerina di Raimondo Todaro, che non era affatto apprezzata dalla Celentano collezionando una serie di voti bassi, salvo poi verso la fine del programma accogliere i suoi complimenti per la crescita.

Alessandra Celentano ed il rapporto con i suoi ballerini

La maestra Celentano appare sempre col cuore gelido, talvolta ha qualche slancio di tenerezza, come l’anno scorso nei confronti di un alunno cui diede la possibilità di studiare in una scuola d’élite. Tuttavia, lei preferisce sempre tenere il suo ruolo autoritario e farsi valere in quanto insegnante, senza costruire particolari legami, seppure molto legata ai suoi stessi allievi.

A rivelarlo è lei stessa, ma tra i tanti c’è un’eccezione: “Tendo a non avere contatti personali con loro. Se li incontro parliamo, abbiamo un buon rapporto, ma con pochissimi scambio i numeri di telefono. Anche dopo 10 anni mi danno ancora del lei. La ballerina Anbeta è una delle poche eccezioni”.